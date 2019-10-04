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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP (DHA)
04.10.2019 - 15:30, Son Güncelleme:

Şehit Bünyamin Dinç son yolculuğuna uğurlandı

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Şehit Bünyamin Dinç son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'ın Belen ilçesinde operasyona giden askerleri taşıyan aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

Amanos Dağları'nın yüksek kesimlerindeki Çerçikaya mevkisinde operasyona giden jandarma ekibini taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç'in cenazesi, dün akşam memleketi Gaziantep'e getirildi.

Şehit Bünyamin Dinç için Asri Mezarlıktaki Bahattin Nakıboğlu Camii'nde askeri tören düzenlendi. Cuma namazının ardından düzenlenen törene, şehidin babası Osman Dinç, annesi Zeynep Dinç, eşi Seher Dinç, 3 çocuğu ve yakınları ile Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osman, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Bünyamin Dinç son yolculuğuna uğurlandı
Törende, Dinç'in tabutuna kapanan yakınları, fotoğrafını öperek gözyaşı döktü. Şehit Dinç'in cenazesi, Gaziantep Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı namazın ardından Asri Mezarlık'taki şehitlikte toprağa verildi.

Şehit Bünyamin Dinç son yolculuğuna uğurlandı

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