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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)
Haber Giriş: 09.01.2020 - 17:11,Son Güncelleme:/

Şehit Astsubay Köse, Tarsus'ta son yolculuğuna uğurlandı

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Şehit Astsubay Köse, Tarsus'ta son yolculuğuna uğurlandı

SURİYE'de 'Barış Pınarı Harekatı' bölgesinde, yol kontrolü sırasında, PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında şehit olan Astsubay Sinan Köse (27), memleketi Mersin'in Tarsus ilçesinde, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn kentine bağlı Arbani köyünde, yol kontrol noktasına PKK/YPG'li teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Sina Köse ile 3 asker şehit oldu. Şehit Köse'nin cenazesi, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Taşobası Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

Şehit Astsubay Köse, Tarsusta son yolculuğuna uğurlandı



Burada helallik alınmasının ardından Ulu Cami'de şehit Köse için cenaze töreni düzenlendi. Törene Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek ve Olcay Kılavuz, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın yanı sıra İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli rütbeli askerler, şehidin yakınları, silah arkadaşları ve binlerce kişi katıldı.

Şehidin eşi Yeter, babası Hacı ve annesi Songül Köse, cenaze töreni boyunca gözyaşı döktü. Anne Songül ve baba Hacı Köse, yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Songül Köse, oğlunun tabutuna sarılarak, "Canım oğlum, kuzum benim" diyerek, gözyaşı döktü. İlçe Müftüsü Ali Can'ın kıldırdığı namazın ardından şehit Köse için helallik alınmasıyla Türk bayrağına sarılı tabutu, top arabasına konuldu. Şehit Astsubay Sinan Köse'nin cenazesi, götürüldüğü Taşobası Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. 

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