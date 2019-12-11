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İHA
11.12.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

Şehit astsubay Esma Çevik'in Bodrum'da görev yaparken görüntüleri çıktı

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Şehit astsubay Esma Çevik'in Bodrum'da görev yaparken görüntüleri çıktı

Şırnak'ın İdil kırsalında PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının imhası sırasında şehit düşen astsubay üstçavuş Esma Çevik'in Bodrum'da görev yaparken kadınlara karanfil dağıttığı görüntüleri çıktı.

Şırnak'ın İdil kırsalında PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının imhası sırasında 2 asker şehit olmuş, 7 asker ise yaralanmıştı. Şehitlerden Esma Çevik'in ölümü tüm Türkiye'yi olduğu gibi ilk görev yeri olan Bodrum'da da büyük hüzne neden oldu.

İlk görev yeri olan Bodrum'da tüm etkinliklere jandarma adına katılan Çevik'in, anneler gününde karanfil dağıttığı görüntüleri ortaya çıktı. Esma Çevik'in, Bodrum'daki görevini tamamladıktan sonra Şırnak'a gittiği orada da görev arkadaşları ve çevresi tarafından çok sevildiği öğrenildi.

Şehit astsubay Esma Çevikin Bodrumda görev yaparken görüntüleri çıktı


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