Ağrı'da 2 şehit... Acı haberler ailelere ulaştı

Şehit Cengiz Uslu'nun Muş'un Yeşilyurt Mahallesi'ndeki babaevinde aileye evlatlarının şehadet haberini veren Muş Valisi Aziz Yıldırım, aileye başsağlığı diledi.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, Uslu'nun Ağrı Doğubayazıt'ta görev yaparken el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olduğunu belirtti.

Terör örgütü PKK ve destekçilerine tepki gösteren Vali Yıldırım, şunları söyledi:







"Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Şu mübarek günde bizlere bu acıları yaşatan terör örgütünü, terör örgütü yandaşlarını, onları destekleyen, malzeme, silah, patlayıcı temin eden dış güçleri Rabb'im Kahhar ismi ile kahretsin. Bu mübarek günde bizlere gözyaşı döktüren, bu ailelere acı yaşatan, 30 seneyi aşkın süredir bu memlekete, bu bölgeye gözyaşından başka hiçbir şey vermeyen terör örgütü PKK'yı lanetliyorum. İnşallah hepsi bir an önce bu memleketten yok olurlar. İnşallah bu bölge tamamen huzura kavuşur."







Aziz Yıldırım'a, Garnizon Komutanı Albay Cem Karoğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Turgay Yorulmaz ve AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı eşlik etti.

TOKAT’TAKİ BABA OCAĞINA ULAŞTI

Aynı saldırıda şehit düşen Piyade Ulaştırma Er Recep Yıldırım'ın (21) acı haberi, Tokat’taki baba ocağına ulaştı.

Doğubayazıt’ta askeri aracın geçişi sırasında, PKK’lı teröristler tarafından yola önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerden piyade ulaştırma er Recep Yıldırımın şehadet haberi, Erbaa ilçesine bağlı Pınarbeyli köyündeki babaevine ulaştırıldı. Köyde yaşayan Saliha- Duran Yıldırım çiftine acı haberi Kaymakam Bülent Karacan, Belediye Başkan Hüseyin Yıldırım ve askeri yetkililer verdi. Haberi alan aile fertleri ve yakınları, büyük üzüntü yaşadı.

Bekar olan şehit erin, 5 çocuklu Yıldırım ailesinin en küçüğü olduğu ve terhisine 70 günÿkaldığı öğrenildi.ÿHaberin duyulmasının ardından çok sayıda kişi, baş sağlığı için şehidin evine akın etti. Şehidin evine ve sokağına, Türk bayrakları asıldı.

Yarın kente getirilmesi planlanan şehit er Recep Yıldırım’ın cenazesi, ilçe merkezinde düzenlenecek törenin ardından köyünde toprağa verilecek.



Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 2 asker şehit düşmüştü