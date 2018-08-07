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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
ANTALYA (İHA)
07.08.2018 - 13:58, Son Güncelleme:

Şehit annesine büyük ayıp... 'O benim çocuğumun şehitlik parasıydı'

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Antalya’da 8 yıl önce Diyarbakır’da şehit olan oğlunun şehitlik parasının büyük bölümünü borç olarak verdiği yakınlarından alamadığını söyleyen acılı anne, dolandırıldığını ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. 6 yıldır akrabalarından 37 bin 500 lirasını alamayan şehit annesi, ölüm yıl dönümünde imkansızlıktan dolayı oğlunun mezarına gidemediğini belirterek, kendisine yardım edilmesini istedi.

Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi’nde müstakil bir evde yaşayan 53 yaşındaki Dürüye Yalın’ın oğlu Jandarma Er Cemal Yalın, 8 yıl önce Diyarbakır'ın Dicle İlçe Emniyet Amirliğine düzenlenen roketatarlı saldırının ardından, polise destek için bölgeye hareket eden askeri birliğin pusuya düşürülmesi sonucu şehit oldu. Devlet, aile bireylerinden anneye yaklaşık 60 bin lira şehitlik parası verdi. İddiaya göre o dönemde acıları ile boğuşan anne Dürüye Yalın, 6 yıl önce kıramadığı yakınlarından 3’üne toplam 37 bin 500 lira borç para verdi. Aradan geçen 6 yıla rağmen akrabalarından parasını alamayan Yalın, borç içinde kredilerle kızını birkaç gün önce evlendirdi.

Evinin arsası için de 27 bin 500 lira bedel gelen Dürüye Yalın, çok zor duruma düştü. Son kez yakınlarından parasını isteyen ve olumsuz cevap alan Dürüye Yalın, parasını alabilmek için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kızının düğün töreniyle birlikte çevresine 70 bin lira borcu olan Yalın, en büyük çöküntüyü ise dün yaşadı. Acılı anne dün ölüm yıl dönümünde Uncalı Kent Mezarlığı’ndaki oğlunun mezarına gidemedi. Oğlunun fotoğraflarına sarılıp, ağlayarak teselli bulmaya çalışan anne Yalın’ın tek isteği oğlunun şehitlik parasının akrabaları tarafından kendisine geri verilmesi.

ŞEHİTLİK TAZMİNATINDAN VERDİ

Gözyaşları içinde durumunu anlatan Dürüye Yalın, oğlunu 8 yıl önce mayıs ayının 26’sında 100 lira harçlıkla vatani görevine gönderdiğini hatırlattı. Kimsenin kendisine o dönem yardımda bulunmadığını, komşusunun verdiği 100 lirayı oğluna verdiğini dile getiren acılı anne Dürüye Yalın, "Acemi birliğinin ardından 6 gün izne geldi, o zaman kuzumu gördüm son kez. Diyarbakır Dicle’de 8 yıl önce 5 Ağustos'ta şehit oldu oğlum. Dünyalarım göçtü. Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Oğlum şehit olunca devlet 60 bin lira para verdi. Paranın 30 bin lirasını borcumuza verdim. Elimde de para vardı, acılı halimden yararlanan bazı akrabalarımdan birine 15, birine 12.5, diğerine 10 bin lira borç para verdim" dedi.

6 sene geçmesine rağmen akrabalarına verdiği 37 bin 500 lirayı alamadığını ifade eden Dürüye Yalın, "40 bin liraya yakın param yok. Vermiyorlar. Evimin yerinin 2B parası geldi. Taksitlendirdim. Kızımı evlendirdim. Her yerim borç oldu. Aldığım yerlere paraları geri vermem gerekiyor ama bana borcu olanlar paramı vermiyor. Paramı birçok kez istedim ama vermediler. Sonunda alacaklarımı alabilmek için savcılığa suç duyurusunda bulundum. Başka çarem kalmadı" diye konuştu.

Kendisine yardım edilmesini isteyen Yalın, "Ben yaralı bir şehit annesiyim. Akrabalarımdan paramı istiyorum, o benim çocuğumun şehitlik parası. Evladım için bir yere hayır bile yaptıramadım. Param olmadığı için dün oğlumun ölüm yıl dönümünde şehitliğe bile gidemedim. 2B ile birlikte düğün borcum 70 bin lirayı buldu. Paramı verseler borcumun yarısını kapatırım, kendi paramla da evimin yer parasını öderim. Kimseden bana yardım yok. Beni dolandıranlardan hesap sorulsun, param alınsın. Benim yaralı halimi kötüye kullandılar" dedi.

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