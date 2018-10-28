Şehirlioğlu yaşamını yitirdi
Gazeteci Baki Şehirlioğlu (72) bir süredir tedavi gördüğü Bodrum’da yaşamını yitirdi. Baki Şehirlioğlu’nun cenazesi, yarın Bodrum’da öğle namazının ardından defnedilecek.
BİRÇOK HABERCİ YETİŞTİRDİ
Gazeteci Baki Şehirlioğlu, 1946 yılında Çankırı’da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nun ilk mezunlarından olan Şehirlioğlu uzun yıllar TRT’de muhabir olarak çalıştı. TRT ve Anadolu Ajansı’nın yanı sıra ATV, Star, CNN Türk televizyonlarının Ankara temsilciliğini de yapan Baki Şehirlioğlu, çok sayıda televizyon habercisi yetiştiren bir isimdi.
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