Şehir Üniversitesi arsasında tartışma devam ediyor

KOMİSYONLAR SORUŞTURSUN

ESKİ başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, görev döneminde kamu arazisi devredilen ve Halkbank’tan kredi verilen İstanbul Şehir Üniversitesi’yle ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “adeta dolandırıcılık” suçlamasına iki sayfalık açıklamayla yanıt verdi.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, özetle şunları kaydetti:

“Sayın Cumhurbaşkanının Başbakanlığı döneminde çıkan 4046 sayılı yasaya istinaden gerçekleşen bu devir ile bahsekonu arazinin rant alanı haline dönüşmesi engellenmiş ve kamuya ait olan değerli arazinin yine kamunun hizmetinde kalması sağlanmıştır. Devir işlemi tahsis bedellerinden kaçınmak ya da kamu arazisini mülk edinmek için değil, Danıştay’ın tahsis işlemini iptal etmesinden sonra yasaya uygun olarak zorunlu olarak yapılmıştır.

... Çağrım açıktır: Madem ki bu ülkeye hizmetten gayrı hiçbir hedef gütmemiş bir başbakana ‘dolandırıcılık’ iftirasında bulunulmuştur, o zaman şu anda görev yapanlar da dahil yaşayan bütün cumhurbaşkanları, başbakanlar, kamu bankalarının bağlı olduğu bakanlar ve özelleştirme yüksek kurulunda görev yapmış yetkililerin ve onların birinci ve ikinci derece hısımlarının ve akrabalarının mal varlıklarını ve bu varlıklardaki değişimi, siyasete girdikleri/devlet görevi üstlendikleri günden bugüne kadar araştırmak ve soruşturmak üzere TBMM’nde gerekli komisyonlar oluşturulmalıdır.”-ANKARA

TEPKİ GÖSTERDİLER: SÖYLEDİKLERİNİN ALTINDA KALIRLAR

ESKİ Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, İstanbul Şehir Üniversitesi’ne geçmişte verilen arazi ve Halkbank’ın geri ödenemeyen 417 milyon liralık kredisi konusunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eleştirilerine karşı yaptığı çağrıya AK Parti yönetiminden tepki geldi. Üniversiteye tahsis edilen araziyle ilgili “Türkiye’de hiç yapılmamış bir işlem yapılmış” diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, şunları söyledi:

“Burada baştan yapılmış bir yanlış var, onu da hukuk çözecek. Konu siyasileştirilmeye çalışılıyor. Burada milletin emanetine sahip çıkıyoruz. Onun (Davutoğlu’nun) hesabı kastedilmiyor. Bu konuyu hukuki boyutunu bırakıp siyasi boyuta getirerek yanlış yaptılar. Mağduriyet algısı oluşturmaya çalışıyorlar. İşi farklı yerlere çekip siyasi rant elde etmeye çalışırlarsa söylediklerinin altında kalırlar.”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da, “Bir üniversitenin bir siyasi kişilikle anılmasını doğru bulmam. Fakat şimdi bu konu siyasallaştırıldı. Yani AK Parti ile siyasetle hiçbir ilgisi olmayan bir konu” dedi.

SUÇUNU İKRAR EDİYOR

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de Davutoğlu’nun açıklamasını sosyal medya hesabından değerlendirdi. Davutoğlu’nun açıklamasını paylaşan Şahin, yorumunda, “Yine uzun uzun bir şeyler anlatmış ama özeti şu: ‘Evet; hiçbir örneği olmayan mülkiyetin bedelsiz devri işlemini gerçekleştirdim, suçumu ikrar (kabul) ediyorum’ diyor” dedi. Gizem KARAKIŞ/ANKARA