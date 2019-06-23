Åžehir merkezindekiler o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yle ÅŸaÅŸkÄ±na dÃ¶ndÃ¼: SÃ¼rÃ¼ halinde indiler

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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DHA
23.06.2019 - 10:09, Son GÃ¼ncelleme:

Åžehir merkezindekiler o görüntüyle ÅŸaÅŸkÄ±na döndü: Sürü halinde indiler

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Åžehir merkezindekiler o görüntüyle ÅŸaÅŸkÄ±na döndü: Sürü halinde indiler

AYDINâ€™Ä±n KuÅŸadasÄ± ilÃ§esinde, Ã§oÄŸu yavru 25 domuzdan oluÅŸan sÃ¼rÃ¼, ilÃ§e merkezini yaÅŸam alanÄ± olarak seÃ§ti. Ã‡Ã¶p konteynerleri ve meyve aÄŸaÃ§larÄ±ndan beslenen sÃ¼rÃ¼, bÃ¶lgeye uyum saÄŸladÄ±.

KuÅŸadasÄ±â€™nda 7â€™si yetiÅŸkin diÄŸerleri yavru 25 domuzdan oluÅŸan sÃ¼rÃ¼, ilÃ§e merkezindeki Ege Mahallesiâ€™ni mesken edildi. GÃ¼ndÃ¼z insanlarÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ± makilik bir alanda vakit geÃ§iren sÃ¼rÃ¼, gece karÄ±n doyurmak iÃ§in yerleÅŸime iniyor.

Åžehir merkezindekiler o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yle ÅŸaÅŸkÄ±na dÃ¶ndÃ¼: SÃ¼rÃ¼ halinde indiler
KuÅŸadasÄ± Belediyesi ve doÄŸa dostlarÄ±, Ã¶zellikle yavru domuzlara zarar verilmemesi iÃ§in seferber oldu. LÃ¼ks sitelerinin Ã§evresindeki Ã§Ã¶p konteynerleri ve meyve aÄŸaÃ§larÄ±ndan beslenen sÃ¼rÃ¼ye zarar verilmemesi iÃ§in konusunda vatandaÅŸlar uyarÄ±ldÄ±.Â
Åžehir merkezindekiler o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yle ÅŸaÅŸkÄ±na dÃ¶ndÃ¼: SÃ¼rÃ¼ halinde indiler
Åžehir yaÅŸamÄ±na alÄ±ÅŸan sÃ¼rÃ¼nÃ¼n ayrÄ±ca kedi ve kÃ¶pekler iÃ§in konulan yem ve sularÄ± tÃ¼ketip, ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± giderdiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Domuz sÃ¼rÃ¼sÃ¼nÃ¼n ÅŸehre inmesini deÄŸerlendiren Ekosistemi Koruma ve DoÄŸa Sevenler DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Bahattin SÃ¼rÃ¼cÃ¼, avcÄ±larÄ±n doÄŸadaki yÄ±rtÄ±cÄ± hayvanlarÄ± Ã¶ldÃ¼rerek doÄŸanÄ±n dengesini bozduÄŸunu, bu nedenle Ã§oÄŸalan domuzlarÄ±n ÅŸehre indiklerini sÃ¶yledi.Â 
Åžehir merkezindekiler o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yle ÅŸaÅŸkÄ±na dÃ¶ndÃ¼: SÃ¼rÃ¼ halinde indiler
SÃ¼rÃ¼cÃ¼, "Merkez av komisyonlarÄ±, tilki Ã§akal gibi yÄ±rtÄ±cÄ±larÄ±n birden fazla vurulmasÄ±na olanak tanÄ±yor. Bunun kesinlikle kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerekiyor. DoÄŸa bir dengeden ibaret. DomuzlarÄ± yiyebilecek hiÃ§bir yÄ±rtÄ±cÄ± kalmadÄ±. YÄ±rtÄ±cÄ±lar yok edildiÄŸinde, bu popÃ¼lasyon Ã§oÄŸalÄ±r ve insanlara rahatsÄ±zlÄ±k verir. KuÅŸadasÄ± KaymakamlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesinde ilgili resmi kurumlar ve sivil toplum Ã¶rgÃ¼tlerinin bir masa etrafÄ±nda toplanarak soruna acil Ã§Ã¶zÃ¼m bulmalarÄ± gerekiyor" dedi.
Åžehir merkezindekiler o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yle ÅŸaÅŸkÄ±na dÃ¶ndÃ¼: SÃ¼rÃ¼ halinde indiler
Mahalle sakinleri ise domuzlar gezinip, bahÃ§elerde karÄ±nlarÄ±nÄ± doyururken balkonlardan izliyor. Ä°nsanlara zarar vermeyen, saldÄ±rgan olmayan domuzlarÄ± sokakta bir anda karÅŸÄ±larÄ±nda gÃ¶ren bazÄ± vatandaÅŸlarÄ±n korktuÄŸu zamanlar da oluyor.Â 
Åžehir merkezindekiler o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yle ÅŸaÅŸkÄ±na dÃ¶ndÃ¼: SÃ¼rÃ¼ halinde indiler
Mahalle sakinleri, her geÃ§en gÃ¼n sayÄ±larÄ± artan sÃ¼rÃ¼nÃ¼n aÄŸaÃ§lardaki meyveler bittikten sonra ne yapacaklarÄ±nÄ±, karÄ±nlarÄ±nÄ± nasÄ±l doyuracaklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini ifade etti.
Åžehir merkezindekiler o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yle ÅŸaÅŸkÄ±na dÃ¶ndÃ¼: SÃ¼rÃ¼ halinde indiler

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