Åžehir merkezindekiler o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yle ÅŸaÅŸkÄ±na dÃ¶ndÃ¼: SÃ¼rÃ¼ halinde indiler

Åžehir merkezindekiler o görüntüyle ÅŸaÅŸkÄ±na döndü: Sürü halinde indiler
AYDINâ€™Ä±n KuÅŸadasÄ± ilÃ§esinde, Ã§oÄŸu yavru 25 domuzdan oluÅŸan sÃ¼rÃ¼, ilÃ§e merkezini yaÅŸam alanÄ± olarak seÃ§ti. Ã‡Ã¶p konteynerleri ve meyve aÄŸaÃ§larÄ±ndan beslenen sÃ¼rÃ¼, bÃ¶lgeye uyum saÄŸladÄ±.
KuÅŸadasÄ±â€™nda 7â€™si yetiÅŸkin diÄŸerleri yavru 25 domuzdan oluÅŸan sÃ¼rÃ¼, ilÃ§e merkezindeki Ege Mahallesiâ€™ni mesken edildi. GÃ¼ndÃ¼z insanlarÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ± makilik bir alanda vakit geÃ§iren sÃ¼rÃ¼, gece karÄ±n doyurmak iÃ§in yerleÅŸime iniyor.KuÅŸadasÄ± Belediyesi ve doÄŸa dostlarÄ±, Ã¶zellikle yavru domuzlara zarar verilmemesi iÃ§in seferber oldu. LÃ¼ks sitelerinin Ã§evresindeki Ã§Ã¶p konteynerleri ve meyve aÄŸaÃ§larÄ±ndan beslenen sÃ¼rÃ¼ye zarar verilmemesi iÃ§in konusunda vatandaÅŸlar uyarÄ±ldÄ±.ÂÅžehir yaÅŸamÄ±na alÄ±ÅŸan sÃ¼rÃ¼nÃ¼n ayrÄ±ca kedi ve kÃ¶pekler iÃ§in konulan yem ve sularÄ± tÃ¼ketip, ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± giderdiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Domuz sÃ¼rÃ¼sÃ¼nÃ¼n ÅŸehre inmesini deÄŸerlendiren Ekosistemi Koruma ve DoÄŸa Sevenler DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Bahattin SÃ¼rÃ¼cÃ¼, avcÄ±larÄ±n doÄŸadaki yÄ±rtÄ±cÄ± hayvanlarÄ± Ã¶ldÃ¼rerek doÄŸanÄ±n dengesini bozduÄŸunu, bu nedenle Ã§oÄŸalan domuzlarÄ±n ÅŸehre indiklerini sÃ¶yledi.Â
SÃ¼rÃ¼cÃ¼, "Merkez av komisyonlarÄ±, tilki Ã§akal gibi yÄ±rtÄ±cÄ±larÄ±n birden fazla vurulmasÄ±na olanak tanÄ±yor. Bunun kesinlikle kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerekiyor. DoÄŸa bir dengeden ibaret. DomuzlarÄ± yiyebilecek hiÃ§bir yÄ±rtÄ±cÄ± kalmadÄ±. YÄ±rtÄ±cÄ±lar yok edildiÄŸinde, bu popÃ¼lasyon Ã§oÄŸalÄ±r ve insanlara rahatsÄ±zlÄ±k verir. KuÅŸadasÄ± KaymakamlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesinde ilgili resmi kurumlar ve sivil toplum Ã¶rgÃ¼tlerinin bir masa etrafÄ±nda toplanarak soruna acil Ã§Ã¶zÃ¼m bulmalarÄ± gerekiyor" dedi.
Mahalle sakinleri ise domuzlar gezinip, bahÃ§elerde karÄ±nlarÄ±nÄ± doyururken balkonlardan izliyor. Ä°nsanlara zarar vermeyen, saldÄ±rgan olmayan domuzlarÄ± sokakta bir anda karÅŸÄ±larÄ±nda gÃ¶ren bazÄ± vatandaÅŸlarÄ±n korktuÄŸu zamanlar da oluyor.Â
Mahalle sakinleri, her geÃ§en gÃ¼n sayÄ±larÄ± artan sÃ¼rÃ¼nÃ¼n aÄŸaÃ§lardaki meyveler bittikten sonra ne yapacaklarÄ±nÄ±, karÄ±nlarÄ±nÄ± nasÄ±l doyuracaklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini ifade etti.
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