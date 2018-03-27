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    Şehidin emanetleri

    Satılmış AKKAŞ-Oğuzhan KILIÇ/DHA
    27.03.2018 - 23:48 | Son Güncelleme:

    AFRİN’de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş İbrahim Imış’ın cenazesi dün askeri uçakla Afyonkarahisar’a götürüldü. Yasemin Imış, şehit eşinin cenazesini beklerken 4 aylık kızı Zümra’ya ve 6 yaşındaki oğlu Kayra’ya sarılıp gözyaşı döktü.

    ‘O YOKSA SEN VARSIN’
    Şehidin Kocaeli’de Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı’nda vatani görevini yapan kardeşi Aykut Imış da (21) törene katıldı. Aykut Imış, babası Ali Imış’a sarılıp gözyaşı döktü. Baba Imış, oğluna “O yoksa sen varsın” diyerek ağladı. Anne Şifa Imış da oğlu Aykut Imış’a sarılıp, “Allah seni bize bağışladı” dedi. Şehidin eşi Yasemin Imış, helallik alındığı sırada, “Nereye gittin, daha önümüzde uzun yıllar vardı. Beni çocuklarımla tek başıma bıraktın” diye ağıt yaktı. Şehit İbrahim Imış, ilçe mezarlığındaki aile kabristanında toprağa verildi.

    YAZIN DÜĞÜNÜ OLACAKTI
    Afrin şehidi Uzman Çavuş Veysel Temel (30), memleketi Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Genişler köyünde toprağa verildi. Uğurlama törenine yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Şehidin, 6 ay önce Seda Seyhan’la nişanlandığı, bu yaz düğüne hazırlandığı belirtildi. Şehidin annesi Nimet Temel, oğlunun tabutuna sarılarak, “Tabutun içinde mi yatıyorsun? Sana hakkımı helal ediyorum” diyerek ağladı.

    Etiketler: şehit cenazeleri , gazetehaberleri , gündem
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