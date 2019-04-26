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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
26.04.2019 - 09:25, Son Güncelleme:

Şeftali bahçesinde korkunç olay! Yakalandılar…

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Şeftali bahçesinde korkunç olay! Yakalandılar…

Bursa'da başına sert bir cisim vurularak şeftali bahçesine atılan ve aldığı darbe sonucu hayatını kaybeden şahsın katil zanlıları, yapılan nokta operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Katil, kaporta dükkanında bir aracın içerisinde saklanırken yakalandı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şeftali bahçesini sulamaya giden çiftçiler, kanlar içerisinde hareketsiz bir şahsın yerde yattığını fark etti. Durumun sağlık ve jandarma ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, hareketsiz bir şekilde yerde yatan şahsın kimliğinin Mehmet Altınok (25) olduğunu, başının ön ve arka kısmına taşla vurularak hayatını kaybettiğini tespit etti. Araştırmalara devam eden ekipler, çevrede bulunan vatandaşların ifadelerinde, 112 acil çağrı merkezi kayıtları incelemeleri ve alınan parmak izi sonuçlarında şüphelilerin, İ.G., Ö.T. ve K.B. olduğunu, İ.G.'nin uyuşturucu ticareti anlaşmazlığı nedeniyle Mehmet Altınok'u öldürdüğünü tespit etti.

NOKTA OPERASYONLA YAKALANDI

Kaçan katil zanlılarını yakalamak için harekete geçen ekipler, K.B. isimli şahsı yapılan nokta operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. K.B.'nin evinde yapılan aramalarda 30 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

OĞLU İLE BULUŞURKEN YAKALANDI

İ.G. ve Ö.T.'nin yakalanmalarına yönelik adreslerin tespit edilmesinin ardından takibe başlayan Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ö.T.'nin İ.G.'nin oğlu B.G. ile 23.30 sularında buluşacağını tespit ederek sıcak takibe başladı. Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde bir mekanda buluşan şahısları takip eden ekipler, Ö.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Şeftali bahçesinde korkunç olay Yakalandılar…

KAPORTA DÜKKANINDA BİR ARACIN İÇERİSİNDE YAKALANDI

Katil zanlısı İ.G.'nin Yıldırım ilçesi Sanayi Sitesinde bulunan bir kaporta dükkanında saklandığını belirleyen ekipler, 00.30'da operasyon için harekete geçti. Kaporta dükkanına baskın yapan ekipler, İ.G.'yi dükkan içerisinde bulunan bir araç içerisinde yakaladı. İ.G.'nin yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız 7.65 mm çapında tabanca ele geçirilerek sorgulanmak üzere Bursa İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Gece saatlerinde İ.G., Ö.T., K.B.'nin ve erkek arkadaşı T.D.'nin ikametlerinde yapılan aramalarda, Ö.T.'nin evinde 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ekiplerin ısrarlı takip ve nokta operasyonlarıyla yakalanan katil zanlılarının sorguları Bursa İl Jandarma Komutanlığında devam ediyor.

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