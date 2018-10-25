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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Fatih DALDAL/ DHA
25.10.2018 - 14:43, Son Güncelleme:

Şeftali bahçesinde bulundu! Üstü hemen kapatıldı, sır gibi saklanıyor...

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki Akçakıl köyünde Osman Aydın isimli vatandaşa ait şeftali bahçesinde definecilerin kaçak kazı yaptığı tespit edilmesinin ardından Çanakkale Müze Müdürlüğü bölgede kurtarma kazısı başlattı.

Geçtiğimiz hafta başlatılan kazıların ardından şeftali bahçesinde kiliseye ait olabileceği düşünülen kalıntılar ve tabanda kullanılan bir mozaik keşfedildi. 

Geçtiğimiz yıl defineciler şeftali bahçesinde kazı yapmaya başlayınca köylüler durumu jandarmaya haber verdi. Şikayetlerin artması üzerine Çanakkale Müze Müdürlüğü geçtiğimiz hafta bölgede kurtarma kazısı başlattı. Üç arkeolog tarafından yürütülen kazıda köylüler de işçi olarak çalışıyor. 

Akçakıl köyünde büyük heyecan yaratan kazıda, bir kiliseye ait olduğu belirtilen Roma dönemi kalıntılarına rastlandı. Kilise olabileceği düşünülen alanın tabanında işlemeli bir mozaik bulundu. Bir ucu ortaya çıkan mozaik tamamen gün yüzüne çıkarılana kadar kazıların devam edeceği belirtildi. Bulunan mozaik üzeri bir örtüyle örtülerek sır gibi saklanırken, buluntular buranın bir kilise olacağına işaret etti. Ancak kazı ekibi bir açıklama yapmaktan kaçındı.

SKEPSİS ANTİK KENTİ'NE YAKIN

Akçakıl köyünde bulunan tarihi kalıntıların bir kilometre uzağında Roma ve Bizans döneminde önemli bir merkez olan Skepsis antik kentinin olması dikkat çekti. Piskoposluk merkezinin bu alanda olduğuna dair daha önce bulgulara rastlandığı, ayrıca Roma döneminde de bağımsız para basabilen şehirler arasında olduğu ileri sürülen Skepsis antik kentine bağlı hamam kalıntılarının da şuan kazı yapılan yere 500 metre uzaklıkta olduğu ifade edildi.

Şeftali bahçesinde bulundu Üstü hemen kapatıldı, sır gibi saklanıyor...


Şeftali bahçesinde bulundu Üstü hemen kapatıldı, sır gibi saklanıyor...

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