Sefir ne demek? Sefir kimlere denir?

Sefir kelimesinin TDK tarafından yapılan açıklamasını derledik:

Türk Dil Kurumunun yaptığı açıklamaya göre Arapça bir kelime olan sefir elçi demektir. Arapça sözcük Arapça safar سفر "uzun yol yürüme, yolculuk" sözcüğünün sıfatıdır.



BÜYÜKELÇİ VE SEFİR AYNI ŞEY Mİ?



Büyükelçi, eski tabirle "sefir-i kebir" ya da yalnızca sefir, bir ülkenin başka bir ülkedeki en üst düzey temsilcisi olan diplomat'tır. Büyükelçiler, görevli bulundukları ülkede, vatandaşı oldukları ülkenin devlet başkanını temsil eder. Kadın büyükelçiler ve büyükelçilerin eşleri için ise sefire tabiri Osmanlı Devleti döneminde kullanılmıştır.