Sefir ne demek? Sefir kelimesinin anlamı nedir?

Sefirin Kızı dizisinin başlamasıyla birlikte unutulmaya yüz tutmuş bir kelime olan sefirin anlamı da yeniden merak konusu oldu. Dizide İzlanda’da doğmuş; Norveç’te, Japonya’da, Hindistan’da büyümüş, sekiz dil bilen bir sefir kızıyla, köyünün dışına çıkmamış bir oğlanın zorluklarla dolu aşkı anlatılıyor. Peki, diziyle gündeme gelen “sefir” kelimesinin anlamı nedir?



Arapça kökenli ve isim olarak kullanılan "sefir" kelimesi; "elçi" anlamına geliyor.



Türk Dil Kurumunun yaptığı açıklamaya göre Arapça bir kelime olan sefir elçi demektir. Arapça sözcük Arapça safar سفر "uzun yol yürüme, yolculuk" sözcüğünün sıfatıdır.

BÜYÜKELÇİ VE SEFİR AYNI ŞEY Mİ?

Büyükelçi, eski tabirle "sefir-i kebir" ya da yalnızca sefir, bir ülkenin başka bir ülkedeki en üst düzey temsilcisi olan diplomattır. Büyükelçiler, görevli bulundukları ülkede, vatandaşı oldukları ülkenin devlet başkanını temsil eder. Kadın büyükelçiler ve büyükelçilerin eşleri için ise sefire tabiri Osmanlı Devleti döneminde kullanılmıştır.