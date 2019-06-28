‘Sefer görev emrim çıktı’
İSTANBUL Büyükşehir Belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, dün mazbatasını aldı. İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ile saat 17.23’de Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. İmamoğlu’na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile bazı CHP’li milletvekilleri de eşlik etti.
Adalet Sarayı’nın protokol kapısından alınan İmamoğlu ve beraberindekiler güvenlik görevlileri ve bazı vatandaşlarla da tokalaştı.
KADINLARA İTHAF ETTİ
İl Seçim Kurulu’nun bulunduğu Seminer Salonu’na geçen İmamoğlu ve beraberindekileri İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner ve il seçim kurulu üyeleri karşıladı. İmamoğlu, mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner’den aldı. İmamoğlu, il seçim kurulunun çoğunluğunun kadınlardan oluştuğuna vurgu yaparak, “Bugünkü mazbatamızı çoğunluğu kadın olan bir heyetin imzası ile alacağım. Bu mazbatayı kadınlara ithaf ediyorum.” dedi.
Ekrem İmamoğlu adliyeden ayrıldıktan sonra Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na geçerek görevi, bir süredir bu koltuğa vekalet eden Vali Ali Yerlikaya’dan devraldı. Devir teslim töreninde İmamoğlu’nu tebrik edip başarılar dileyen Yerlikaya, başkanlık mührünü İmamoğlu’na verdi.
mamoğlu’nun mazbatasının geri alınmasının ardından, özel eşyalarıyla birlikte danışmanları tarafından geri götürülen Atatürk portresinin kurdeleyle bağlı halde, belediye binasına geri getirildiği görüldü.
KİBAR İSTANBULLULAR OLACAĞIZ
Devir teslimin ardından belediye binasının önünü dolduran kalabalığa seslenen İmamoğlu “Söz verdiğim gibi, İstanbul’da israf bitecek, tasarruf başlayacak” diyerek özetle şunları söyledi: “Benim sefer görev emrim çıktı. Kendimi bu şehrin insanlarına, bu şehrin çocuklarına, gençlerine adayacağım. Liyakatiyle çalışanların başımızın üzerinde tutacağız. Başka öncelikleri olan varsa, iş hukukuna göre davranmıyorsa, benim onunla işim olmaz.
Bugün itibariyle trafikte korna çalmayacağız. Arabadan dışarıya çöp atmayacağız. İstanbul’u hep birlikte temiz tutacağız. Otobüste, metroda yaşlıya, hamileye, engelliye yol vereceğiz, yerimizi vereceğiz. Kibar İstanbullular olacağız.
Milletin iradesini yok sayanlara İstanbul dedi ki, ‘size öyle bir ders veriyorum ki, 806 bin defa millet iradesini İmamoğlu’na teslim ediyorum. Bugün demokrasi bayramı, bugün İstanbul’un bayramı. İstanbul’a hayırlı olsun.”
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