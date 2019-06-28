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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özgür ALTUNCU-Ayşegül USTA- Fırat ALKAÇ-Fatma Aksu/ İSTANBUL
28.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Sefer görev emrim çıktı’

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‘Sefer görev emrim çıktı’

İSTANBUL Büyükşehir Belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, dün mazbatasını aldı. İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ile saat 17.23’de Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. İmamoğlu’na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile bazı CHP’li milletvekilleri de eşlik etti.

Adalet Sarayı’nın protokol kapısından alınan İmamoğlu ve beraberindekiler güvenlik görevlileri ve bazı vatandaşlarla da tokalaştı.

‘Sefer görev emrim çıktı’

KADINLARA İTHAF ETTİ

İl Seçim Kurulu’nun bulunduğu Seminer Salonu’na geçen İmamoğlu ve beraberindekileri İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner ve il seçim kurulu üyeleri karşıladı. İmamoğlu, mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner’den aldı. İmamoğlu, il seçim kurulunun çoğunluğunun kadınlardan oluştuğuna vurgu yaparak, “Bugünkü mazbatamızı çoğunluğu kadın olan bir heyetin imzası ile alacağım. Bu mazbatayı kadınlara ithaf ediyorum.” dedi.

Ekrem İmamoğlu adliyeden ayrıldıktan sonra Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na geçerek görevi, bir süredir bu koltuğa vekalet eden Vali Ali Yerlikaya’dan devraldı. Devir teslim töreninde İmamoğlu’nu tebrik edip başarılar dileyen Yerlikaya, başkanlık mührünü İmamoğlu’na verdi.

mamoğlu’nun mazbatasının geri alınmasının ardından, özel eşyalarıyla birlikte danışmanları tarafından geri götürülen Atatürk portresinin kurdeleyle bağlı halde, belediye binasına geri getirildiği görüldü.

‘Sefer görev emrim çıktı’

KİBAR İSTANBULLULAR OLACAĞIZ

Devir teslimin ardından belediye binasının önünü dolduran kalabalığa seslenen İmamoğlu “Söz verdiğim gibi, İstanbul’da israf bitecek, tasarruf başlayacak” diyerek özetle şunları söyledi: “Benim sefer görev emrim çıktı. Kendimi bu şehrin insanlarına, bu şehrin çocuklarına, gençlerine adayacağım. Liyakatiyle çalışanların başımızın üzerinde tutacağız. Başka öncelikleri olan varsa, iş hukukuna göre davranmıyorsa, benim onunla işim olmaz.
Bugün itibariyle trafikte korna çalmayacağız. Arabadan dışarıya çöp atmayacağız. İstanbul’u hep birlikte temiz tutacağız. Otobüste, metroda yaşlıya, hamileye, engelliye yol vereceğiz, yerimizi vereceğiz. Kibar İstanbullular olacağız.

Milletin iradesini yok sayanlara İstanbul dedi ki, ‘size öyle bir ders veriyorum ki, 806 bin defa millet iradesini İmamoğlu’na teslim ediyorum. Bugün demokrasi bayramı, bugün İstanbul’un bayramı. İstanbul’a hayırlı olsun.”

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