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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.10.2019 - 10:04, Son Güncelleme:

Sefer görev emri tebliği nedir? E-Devlet sefer görev emri sorgulama

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Sefer görev emri tebliği nedir? E-Devlet sefer görev emri sorgulama

Sefer görev emri tebliği, son birkaç gün içerisinde sosyal medya üzerinde sıkça konuşulan konular arasında yer alıyor. Bazı kişilere 'Personel sefer görev emri durumunuz vardır tebliğ edilmiştir' şeklinde gelen mesajlar, pek çok vatandaşın gündemini oluşturuyor. Peki, sefer görev emri nedir ve tebliği ne anlama gelmektedir? İşte, sefer görev emri tebliği hakkında merak edilen bazı bilgiler

Personel Sefer Görev Emri, Muvazzaflık hizmetini tamamlamış yasal yaş sınırı içerisindeki personele Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamak üzere verilen emri nitelemektedir. Sefer görev emri tebliği, yalnızca personellere değil, askerliğini yapmış erlere de çıkabilmektedir. 

İhtiyaçları karşılayacak tertiplerin yapılmasından sonra her yükümlüye sefer görev çağrısı halinde katılacağı birliğin yerini ve katılma süresini belirten bir SEFER GÖREV EMRİ verilir Konuş ve kuruluşa ait gizli bilgilerin açığa vurulmaması için sefer görev emirlerine ve bunlara ait bildiri çizelgelerine birlik ve kurumların numarası ve açık adı yazılmaz. Bunun yerine birlik ve kurumlara bir SEFERBERLİK NUMARASI verilir. Seferberlik numaraları aynı zamanda kısmî seferberlik halinde seferber edilecek birlik ve kurumlara tertip edilen yedek personelin sefer görev çağrısında da kullanılır.

Sefer görevi alan yükümlüler; seferberlik duyurusunda, duyuru saatinden başlayarak 6 saat içinde yola çıkmak, köy ve mahallelerinin askerlik şubesi merkezlerine olan uzaklıklarına göre, en yakın askerlik şubesinde veya sefer görevi aldığı birlikte bulunmak zorundadır.

Sefer görev emri çıkarılan yedek subayların kimlikleri Kuvvet Komutanlıklarına, erbaş ve erlerin kimlikleri de Millî Savunma Bakanlığı
veya ilgili Kuvvet Komutanlıkları aracılığı ile askerlik daire başkanlıklarına bildirilir.

SEFER GÖREV EMRİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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