Sedanur’a: İnsanlık öldü kızım
Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel için anasınıfındaki öğretmeni Melek Akalan’ın yazdığı mektup herkesi duygulandırdı.
Sedanur’un oturduğu sırasına, fotoğraflarının yanına bırakılan mektupta şu ifadeler yer aldı: “Sedanur’um, ilk defa söylediklerimi dinlemeyeceksin biliyorum. Oysa o yumuk yumuk minicik ellerini çenene koyup gözlerini gözlerime dikip anlattıklarımı dinlemeni ne çok isterdim. İnsanlık öldü kızım, insanlık seninle birlikte o taşların altında can verdi, seninle birlikte tabuta konuldu, seninle birlikte mezarlıkta gömüldü canım kızım. Canım kızım, bir gün hepimiz yanına cennete geleceğiz ve her ne istersen neşe içinde oynayacağız, buna inan yavrum. O vakit gelinceye kadar saklambaç oynamaya ne dersin? Sen cennete saklan, dur ben dünyada seni arayayım. Zaman zaman bulamıyorum diye kıkırdama seslerini duyayım. Sonra yeniden saklan, ben dünyadaki tüm çocukların gülümsemesini sana benzetip oynayayım, olur mu canım kızım.”
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