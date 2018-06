Seçim yasakları neler, saat kaça kadar sürecek? Cep telefonu yasak mı?

Türkiye, Cumhurbaşkanını ve 27. dönem parlamentosunun üyelerini belirlemek üzere sandık başında! Kritik seçimin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için müşahitler ve partiler kadar seçmenlere de görevler düşüyor. Saat 08.00- 17.00 arasında oy verme görevini gerçekleştirebilecek olan seçmenlerin YSK’nın (Yüksek Seçim Kurulu) belirlediği yasaklara uyması gerekiyor. Peki, seçim yasakları neler, yasaklar saat kaça kadar sürecek?

Bugün saat 06.00'da başlayan alkol satışı saat 24.00'e kadar devam edecek, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Ayrıca eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim yasaklarına ve kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra alkollü içki servisi yapılmayan düğün düzenlenebilecek.



Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak. Radyolar ve her türlü yayın organlarınca seçim günü saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçimle ilgili verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.



Seçim günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak.

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.