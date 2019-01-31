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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
31.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Seçim manifestosu bugün açıklanacak

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Seçim manifestosu bugün açıklanacak

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, 11 maddelik seçim manifestosunu bugün Ankara Arena’da açıklayacak. 81 ilin belediye başkan adaylarının toplu olarak tanıtılacağı programda, seçim şarkıları ve sloganları da duyurulacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, dün yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: “Artık klasik kampanyalar yerini dijital kampanyalara bırakıyor. Seçim kampanyamız çevre dostu, dijital, anlık veri alışverişi ve gündemi hızlı bir şekilde takip edebilen ve domine edebilen bir karakterde gerçekleşecek. ‘akadaylar.com’ adresinden kurumsal kimliğimiz, seçim müziklerimiz olacak. Bütün teşkilatlarımız, seçim işleri başkanlarımız bulundukları illerde ve ilçelerde seçimi nasıl yürüteceklerini seçim kılavuzu üzerinde görecekler. Seçim sloganı ‘Memleket işi gönül işi’ olacak.”

YILDIRIM’IN İSTİFASI

Mahir Ünal, AK Parti’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı olan Binali Yıldırım’ın TBMM Başkanlığı’ndan istifa açıklamasıyla ilgili, “Bu konuda geçmişte Binali Bey üzerinden bir bardak suda fırtına kopardılar. Binali Bey vakti ve saati geldiğinde kararını verdi ve açıkladı. Binali Bey üzerinden özellikle CHP’nin yürüttüğü bir spekülasyondu. Binali Bey açıklamalarıyla bu tartışmalara son noktayı koydu” diye konuştu. 

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