Seçim günü düğün yapacak vatandaşlar, YSK'nın konuyla ilgili kararını araştırmaya başladı. Normal şartlar altında oy verme günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi eğlence mekanlarının kapalı olması gerektiğini seçimlerden önce açıklayan YSK, seçim günü düğün olur mu sorusuna da cevap verdi. İşte, seçim günü düğün yapacaklar için detaylı bilgiler

SEÇİM GÜNÜ DÜĞÜN YAPILIR MI?

YSK tarafından 2017 yılında gerçekleştirilen halkoylaması öncesi açıklanan kararda, seçim günü yasakları ve bu günde düğün yapılıp yapılamayacağına dair detaylara yer verildi. İşte o karar:

Oy verme günü sabah saat 06.00’dan gece saat 24.00’e kadar ;

a) Her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılmasının, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması ve verilmesi ile içilmesinin yasak olduğuna,

b) Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimsenin, 5237 sayılı Kanunun 6. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin (1), (2), (3) ve (5) numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacağına,

2- Oy verme günü oy verme süresince kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerlerinin kapalı kalacağına, eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnız yemek verilebileceğine,

Seçim yasaklarına ve yukarıdaki kurallara uyulmak şartıyla oy verme günü saat 18.00’ den sonra düğün yapılabileceğine oy birliğine karar verilmiştir.