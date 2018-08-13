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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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KARS (AA)
13.08.2018 - 20:33, Son Güncelleme:

Şebeke suyundan rahatsızlanan 175 kişi hastaneye başvurdu

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Şebeke suyundan rahatsızlanan 175 kişi hastaneye başvurdu

Kars'ın Kağızman ilçesinde şebeke suyundan içip rahatsızlanan 175 kişinin hastaneye başvurduğu, Valiliğin, konuyla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kağızman ilçesinde 175 vatandaşın bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle İlçe Devlet Hastanesine başvurması üzerine, İl Sağlık Müdürlüğünce ilçedeki sulardan örnekler alınarak analiz için laboratuvara gönderildiği belirtildi. 

İlçedeki su depoları ve isale hatlarında incelemeler yapıldığı belirtilen açıklamada, "İlgili birimlerimizce yapılan analizler sonucunda şiddetli yağışların da etkisi başta olmak üzere bazı kaynak sularına dış etkenlerin sirayet ettiği, artan ishal vakalarına, suya karışan bu bakterilerin neden olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri yer aldı. 

Açıklamada şu bilgiler verildi: 

"Bu gelişmeler üzerine ilgili birimlerimizce sularda tespit edilen düşük klor seviyesi için şok klorlama çalışması ve gerekli tüm tedbirler uygulanarak Kağızman Belediyesince ilçe halkına hijyen konusunda gerekli duyurular yapılmıştır. Alınan tedbirlerin ardından ishal vakasıyla Kağızman İlçe Devlet Hastanesine gelen vatandaş sayısında azalma olmuş, hastaneye başvuran vatandaşlarımız da ayakta tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir."

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