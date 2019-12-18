Sayko ne demek? Sayko nedir? Sayko kime denir?

İngilizcedeki “psycho” kelimesinin kısaltılmış şekilde okunuşuna sayko denmektedir. Başka bir deyişle, psikopatik ilaçlar. Ancak sayko bu kelimenin de ötesine geçmiştir ve farklı anlamlarda kullanılmaya başlanmıştır.

Örneğin, Batı Trakya Türkleri kendi arasında sayko kelimesini işe yaramaz, yaramaz, değişken gençleri tarif etmek için de kullanır. Bu aynı zamanda gençler arasında oldukça popüler olan bir oyunun da adıdır.

Sayko Kime Denir?

Şu anda, bu kelime çoğunlukla çılgın, aptal ve engellenmeyen terimlerle kullanılmaktadır. Peki kökleri ile sayko ne demek? Bir sosyopat olan seri katil Ted Bundy'e sayko denmesi ile dilimize bu kelimenin yerleşmiş olduğu da anlaşılabilir. Tabii ki masum olanların sayko olduğunu düşünmek istiyoruz, hippilere bakmayı, dünyayı çoğu insandan farklı gören ilginç kişilikleri, macera arayan çılgın insanları görmeyi tercih ediyoruz.