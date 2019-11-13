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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiye yeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 13.11.2019 - 21:47, Son Güncelleme:/

Sayısal Loto çekiliş sonuçları tamamlandı! 13 Kasım MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama

Çarşamba ve cumartesi günleri Milli Piyango İdraresi (MPİ) tarafından düzenlenen Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi noter huzurunda tamamlandı. 1270. hafta heyecanının yaşandığı Sayısal Loto oyununda, düzenlenen kura sonrası, bu hafta ikramiye kazandıran şanslı numaralar belli oldu. Peki, Sayısal Loto'nun son çekilişinde hangi numaralar çıktı? Büyük ikramiyeyi hangi il kazandı? İşte, 13 Kasım MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları.

Sayısal Loto çekiliş sonuçları tamamlandı! 13 Kasım MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama
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En fazla ilgi gören şans oyunlarından olan Sayısal Loto'nun 13 Kasım Çarşamba günkü çekilişi Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Beyoğlu'nda gerçekleşti. Sayısal Loto oyununun cumartesi günkü çekilişinde  3 milyon 382 bin 760 liranın devretmesiyle, Sayısal Loto'ya bu hafta vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Peki, Sayısal Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, MPİ Sayısal Loto sorgulama ekranı.

13 KASIM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun 13 Kasım tarihli çekişi saat 21:45'te MPİ'nin İstanbul Beyoğlu'nda bulunan genel müdürlük binasında tamamlandı. 1270'inci hafta heyecanının yaşandığı Sayısal Loto'da bu hafta çıkan numaralar şunlar oldu;

Sayısal Loto çekiliş sonuçları tamamlandı 13 Kasım MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama

SAYISAL LOTO SORGULAMA EKRANI

SAYISAL LOTO'NUN SON ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞTU?

Sayısal Loto oyununun 1269. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 382 bin 760 lira 98 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 121 kişi 7 bin 40'ar lira, 4 bilen 6 bin 643 kişi 96 lira 75'er kuruş ve 3 bilen 125 bin 906 kişi ise 13 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..

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