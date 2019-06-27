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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.06.2019 - 07:23, Son Güncelleme:

Sayısal Loto’da devir – 26 Haziran Sayısal Loto sonuçları

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Sayısal Loto’da devir – 26 Haziran Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1230. çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti. Peki, bu haftanın şanslı numaraları hangileriydi? İşte, 26 Haziran tarihli Sayısal Loto sonuçları

Haftada iki gün gerçekleştirilen Sayısal Loto’nun bu haftaki ilk çekilişi 26 Haziran Çarşamba günü yapıldı. Şans oyunu tutkunlarının heyecanla takip ettiği Sayısal Loto çekilişinde e toplam 1 milyon 568 bin 647 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı ancak 6 bilen çıkmaması nedeniyle 1 milyon 45 bin 767 lira 15 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 57 kişi 7 bin 340 lira 45'er kuruş, 4 bilen 3 bin 701 kişi 85 lira 45'er kuruş ve 3 bilen 70 bin 978 kişi 11 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.

Hasılattan KDV olarak 865 bin 788 lira 86 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 484 bin 150 lira 86 kuruş kamuya aktarılacak.

Sayısal Loto'nun 26 Haziran 2019 tarihli çekilişinde, şanslı numaralar şunlar oldu;

9,14,22,24,42,48

SAYISAL LOTO OYUNUNUN KURALLARI

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

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