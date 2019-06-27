Sayısal Loto’da devir – 26 Haziran Sayısal Loto sonuçları
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1230. çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti. Peki, bu haftanın şanslı numaraları hangileriydi? İşte, 26 Haziran tarihli Sayısal Loto sonuçları
Haftada iki gün gerçekleştirilen Sayısal Loto’nun bu haftaki ilk çekilişi 26 Haziran Çarşamba günü yapıldı. Şans oyunu tutkunlarının heyecanla takip ettiği Sayısal Loto çekilişinde e toplam 1 milyon 568 bin 647 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı ancak 6 bilen çıkmaması nedeniyle 1 milyon 45 bin 767 lira 15 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 57 kişi 7 bin 340 lira 45'er kuruş, 4 bilen 3 bin 701 kişi 85 lira 45'er kuruş ve 3 bilen 70 bin 978 kişi 11 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.
Hasılattan KDV olarak 865 bin 788 lira 86 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 484 bin 150 lira 86 kuruş kamuya aktarılacak.
Sayısal Loto'nun 26 Haziran 2019 tarihli çekilişinde, şanslı numaralar şunlar oldu;
9,14,22,24,42,48
SAYISAL LOTO OYUNUNUN KURALLARI
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
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