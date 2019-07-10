Sayısal Loto’da devir – 10 Temmuz Sayısal Loto sonuçları
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1234. çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti. Peki, bu haftanın şanslı numaraları hangileriydi? İşte, 10 Temmuz tarihli Sayısal Loto sonuçları
Haftada iki gün gerçekleştirilen Sayısal Loto’nun bu haftaki ilk çekilişi 10 Temmuz Çarşamba günü yapıldı. Şans oyunu tutkunlarının heyecanla takip ettiği Sayısal Loto çekilişinde toplam 1 milyon 616 bin 695 lira ikramiye dağıtıldı ancak 6 bilen çıkmaması nedeniyle 1 milyon 77 bin 801 lira 55 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 70 kişi, 6 bin 160 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 3 bin 740 kişi, 87 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 66 bin 660 kişi, 12 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte, toplam 1 milyon 616 bin 695 lira ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 892 bin 629 lira 15 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 498 bin 980 lira 84 kuruş kamuya aktarılacak.
SAYISAL LOTO OYUNUNUN KURALLARI
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
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