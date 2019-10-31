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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.10.2019 - 07:55, Son Güncelleme:

Sayısal Loto ve Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu | MPİ çekiliş sonucu sorgulama ekranı

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Sayısal Loto ve Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu | MPİ çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) düzenlediği Sayısal Loto çekilişinde haftanın ilk etabı geride kaldı. Sayısal Loto'nun yanı sıra şans oyunu tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği Şans Topu çekilişi de dün akşam tamamlandı. İşte, haftanın Sayısal Loto ve Şans Topu çekiliş sonuçları...

MPİ'nin İstanbul Galatasaray'daki Şube Müdürlüğü'nde noter ve çekiliş heyeti huzurunda yapılan Sayısal Loto ve Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. Bu gelişmenin ardından kupon yaparak şanslarını deneyen binlerce vatandaş, kupon sorgulamalarına hız verdi. İşte, MPİ çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun 1266'ncı çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 7, 16, 21, 31, 36 ve 46 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1266. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 4 milyon 932 bin 148 lira tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 96 kişi 6 bin 273'er lira, 4 bilen 5 bin 407 kişi 83'er lira ve 3 bilen 98 bin 555 kişi ise 12 lira 2'şer kuruş ikramiye kazandı.

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ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 959. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 1, 10, 30, 32, 34 ve artı 3 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun 959. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 1 milyon 863 bin 562 lira haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 22 kişi 4 bin 159'ar lira, 4 artı 1 bilen 203 kişi 601'er lira, 4 bilen 3 bin 43 kişi 50'şer lira, 3 artı 1 bilen 5 bin 922 kişi 31'er lira, 3 bilen 83 bin 316 kişi 4 lira 75'er kuruş, 2 artı 1 bilen 57 bin 131 kişi 7 lira, 1 artı 1 bilen 202 bin 128 kişi 3 lira 75'er kuruş ikramiye alacak.

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