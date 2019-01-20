Sayısal Loto sonuçları bu kez iki kişiyi sevindirdi!
Geçtiğimiz üç çekilişte herhangi bir ikramiye kazandırmayan ve devreden Sayısal Loto'da bu kez 2 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. 2 milyon 486 bin liralık ikramiye kazanan talihliler, Giresun ve Muğla illerinden çıktı. İşte, 19 Ocak Sayısal Loto sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar
Sayısal Loto sonuçları, cumartesi akşamı haftanın ikinci çekilişi sonrasında netlik kazandı. Geçtiğimiz çekilişte 3 milyon 308 bin lirayı devreden Sayısal Loto, cumartesi gecesi yapılan çekilişte 2 kişiye, kişi başı 2 milyon 486 bin lira kazandırdı.
19 OCAK SAYISAL LOTO SONUÇLARI
19 Ocak tarihli Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye Giresun Keşap ve Muğla Yatağan'a gitti.
6 bilen kişi sayısı : 2 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.486.302,10 TL
5 bilen kişi sayısı : 114 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6.145,30 TL
4 bilen kişi sayısı : 6.203 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 85,00 TL
3 bilen kişi sayısı : 123.886 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12,00 TL
MİLLİ PİYANGO'DAN BÜYÜK İKRAMİYE AÇIKLAMASI
Milli Piyango İdaresi, yılbaşı büyük ikramiyesi hakkında açıklama yaptı. İşte, o açıklama;
"Bazı basın yayın organları ve internet siteleri ile sosyal medyada, 70 milyon liralık yılbaşı piyango özel çekilişi büyük ikramiyesiyle ilgili asılsız haberlere yer verildiği görülmüş olup, konuyla ilgili olarak aşağıdaki bilgilendirmenin yapılması zaruri görülmüştür.
31/12/2018 tarihli yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye Kadıköy Şubemize sevk edilen ve bu şubemizce de Ali ÖZÇALIMLI isimli bayimize satılan 7615536 numaralı tam bilete isabet etmiş olup, söz konusu biletin talihlisi ikramiyesini almak üzere henüz İdaremize başvuruda bulunmamış ve ikramiye ödemesi yapılmamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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