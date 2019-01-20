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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.01.2019 - 10:43, Son Güncelleme:

Sayısal Loto sonuçları bu kez iki kişiyi sevindirdi!

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Sayısal Loto sonuçları bu kez iki kişiyi sevindirdi!

Geçtiğimiz üç çekilişte herhangi bir ikramiye kazandırmayan ve devreden Sayısal Loto'da bu kez 2 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. 2 milyon 486 bin liralık ikramiye kazanan talihliler, Giresun ve Muğla illerinden çıktı. İşte, 19 Ocak Sayısal Loto sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar

Sayısal Loto sonuçları, cumartesi akşamı haftanın ikinci çekilişi sonrasında netlik kazandı. Geçtiğimiz çekilişte 3 milyon 308 bin lirayı devreden Sayısal Loto, cumartesi gecesi yapılan çekilişte 2 kişiye, kişi başı 2 milyon 486 bin lira kazandırdı.

19 OCAK SAYISAL LOTO SONUÇLARI 

19 Ocak tarihli Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye Giresun Keşap ve Muğla Yatağan'a gitti.

6 bilen kişi sayısı : 2  Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.486.302,10 TL
5 bilen kişi sayısı : 114  Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6.145,30 TL
4 bilen kişi sayısı : 6.203  Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 85,00 TL
3 bilen kişi sayısı : 123.886  Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12,00 TL

MİLLİ PİYANGO'DAN BÜYÜK İKRAMİYE AÇIKLAMASI

Milli Piyango İdaresi, yılbaşı büyük ikramiyesi hakkında açıklama yaptı. İşte, o açıklama;

"Bazı basın yayın organları ve internet siteleri ile sosyal medyada, 70 milyon liralık yılbaşı piyango özel çekilişi büyük ikramiyesiyle ilgili asılsız haberlere yer verildiği görülmüş olup, konuyla ilgili olarak aşağıdaki bilgilendirmenin yapılması zaruri görülmüştür.

31/12/2018 tarihli yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye Kadıköy Şubemize sevk edilen ve bu şubemizce de Ali ÖZÇALIMLI isimli bayimize satılan 7615536 numaralı tam bilete isabet etmiş olup, söz konusu biletin talihlisi ikramiyesini almak üzere henüz İdaremize başvuruda bulunmamış ve ikramiye ödemesi yapılmamıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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