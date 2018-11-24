Sayısal Loto sonuçları açıklandı... 24 Kasım Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango sorgulama
Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan şanslı numaraları açıklandı. Her hafta çarşamba ve cumartesi akşamı milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Sayısal Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte. 24 Kasım Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango sorgulama.
Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte Sayısal Loto'da bu haftanın kazanan numaraları belli oldu. Her hafta milyonlarca lira ikramiye dağıtmaya devam eden Sayısal Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan çıkacak mı merak konusu oldu. İşte, 24 Kasım Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango sorgulama.
1, 11, 14, 20, 30, 44
GEÇEN HAFTA SONUÇLARI
Sayısal Loto'nun 1168'inci hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 10 milyon 436 bin 198 lira 25 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 122 kişi 5 bin 375 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 6 bin 702 kişi 73 lira 55'şer kuruş ve 3 bilen 126 bin 1 kişi 11 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte toplam 12 milyon 977 bin 252 lira 40 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 629 bin 309 lira 51 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 910 bin 773 lira 25 kuruş kamuya aktarılacak.
6 bilen talihlinin kuponunu, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden yatırdığı belirlendi.
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SAYISAL LOTO HAKKINDA
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.
Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..
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