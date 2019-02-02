Sayısal Loto sonuçları açıklandı... 2 Şubat Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası
Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan şanslı numaraları belli oldu. Her hafta çarşamba ve cumartesi akşamı milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Sayısal Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 2 Şubat Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası.
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 189'uncu çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 5, 6, 17, 21, 27 ve 41 olarak belirlendi.
Sayısal Loto oyununun bin 189'uncu hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 3 milyon 934 bin 728 lira 20 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 177 kişi 3 bin 794'er lira 35'er kuruş; 4 bilen 8 bin 823 kişi 57 lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 147 bin 427 kişi 9 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.
İkramiye kazanan kuponun Antalya'nın Konyaaltı ilçesinden yatırıldığı bildirildi.
Çekilişte toplam 6 milyon 536 bin 321 lira 20 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 669 bin 119 lira 18 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 932 bin 472 lira 43 kuruş kamuya aktarılacak.
BİR ÖNCEKİ SAYISAL SONUÇLARI
Sayısal Loto oyununun geçen haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 340 bin 195 lira 30 kuruş ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 68 kişi 5 bin 528 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 84 kişi 69 lira 30'ar kuruş ve 3 bilen 76 bin 700 kişi 10 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte toplam 1 milyon 456 bin 666 lira 40 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 933 bin 349 lira 96 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 522 bin 102 lira 85 kuruş kamuya aktarılacak.
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