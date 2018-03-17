Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı... 17 Mart Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası

Sayısal Loto çekiliş sonuçları büyük heyecan sona erdi. Her hafta cumartesi akşamı Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşen Sayısal Loto çekilişinin bu haftaki sonuçları açıklandı. Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında bu haftanın şanslı talihlisi bulundu mu merak ediliyor. İşte, 17 Mart Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı.

Sayısal Loto'nun 1114'üncü hafta çekilişinde 4'üncü kez 6 bilen çıkmayınca, büyük ikramiye 5 bilen 183 kişi arasında 51 bin 193 lira 45'er kuruş olarak paylaştırıldı.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, oyun planı gereği 4'üncü kez 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtıldı.

5 bilen 183 kişi, 51 bin 193 lira 45'er kuruş, 4 bilen 9 bin 368 kişi 81 lira 70'er kuruş, 3 bilen 179 bin 273 kişi 11 lira 95'er kuruş ikramiye alacak.



Çekilişte toplam 12 milyon 276 bin 79 lira 30 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan KDV olarak 2 milyon 523 bin 243 lira 6 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 404 bin 774 lira 69 kuruş kamuya aktarılacak.

2, 16, 17, 31, 44, 48





GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişine göre, Sayısal Loto'nun 113. hafta toplam ikramiye 9 milyon 430 bin 210 lira olarak açıklandı. Büyük ikramiye ise 5 milyon 954 bin 602 lira olarak belirlendi. 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye olan yakşalık 6 milyon lira 3. kez devretmişti. 5 bilen 164 kişi 5 bin 471 lira 85 kuruş, 4 bilen 9 bin 475 kişi 71 lira 70 kuruş ve 3 bilen 170 bin 302 kişi 11 lira 15 kuruş ikramiye kazanmıştı.

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SAYISAL LOTO HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,