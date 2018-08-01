Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı... 1 Ağustos Sayısal Loto sonuçları MPİ sorgulama sayfası
Sayısal Loto sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve kazanan şanslı numaralar açıklandı. Her hafta çarşamba ve cumartesi akşamı çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'nun bu haftaki ilk çekilişi gerçekleşti. Sayısal Loto'da büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 1 Ağustos Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası.
Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte Sayısal Loto'da bu haftanın kazanan numaraları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından alınan kararla birlikte Sayısal Loto çekilişi artık haftada iki yapılıyor. Çarşamba ve cumartesi akşamı çekilen Sayısal Loto'da bu akşam şanslı numaraları açıklandı. İşte, 1 Ağustos Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası.
4, 6, 14, 20, 38, 47
BİR ÖNCEKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Sayısal Loto'nun geçen haftaki çekilişinde beşinci kez 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 311 bin 802 lira 61 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 134'üncü hafta çekilişinde 5 bilen 78 kişi 5 bin 985 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 737 kişi 74 lira 75'er kuruş, 3 bilen 87 bin 50 kişi 11 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.
Çekilişte 1 milyon 808 bin 985 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 159 bin 112 lira 75 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 648 bin 381 lira 93 kuruş kamuya aktarılacak.
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