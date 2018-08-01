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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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01.08.2018 - 21:44, Son Güncelleme:

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı... 1 Ağustos Sayısal Loto sonuçları MPİ sorgulama sayfası

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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı... 1 Ağustos Sayısal Loto sonuçları MPİ sorgulama sayfası

Sayısal Loto sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve kazanan şanslı numaralar açıklandı. Her hafta çarşamba ve cumartesi akşamı çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'nun bu haftaki ilk çekilişi gerçekleşti. Sayısal Loto'da büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 1 Ağustos Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası.

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte Sayısal Loto'da bu haftanın kazanan numaraları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından alınan kararla birlikte Sayısal Loto çekilişi artık haftada iki yapılıyor. Çarşamba ve cumartesi akşamı çekilen Sayısal Loto'da bu akşam şanslı numaraları açıklandı. İşte, 1 Ağustos Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası.

4, 6, 14, 20, 38, 47

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı... 1 Ağustos Sayısal Loto sonuçları MPİ sorgulama sayfası

BİR ÖNCEKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun geçen haftaki çekilişinde beşinci kez 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 311 bin 802 lira 61 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 134'üncü hafta çekilişinde 5 bilen 78 kişi 5 bin 985 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 737 kişi 74 lira 75'er kuruş, 3 bilen 87 bin 50 kişi 11 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte 1 milyon 808 bin 985 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 159 bin 112 lira 75 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 648 bin 381 lira 93 kuruş kamuya aktarılacak.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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