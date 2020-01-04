Sayısal Loto bu hafta 1 kişiyi milyoner yaptı! Sayısal Loto sonuçları 4 Ocak akşamı hangi illere kazandırdı?

Sayısal Loto sonuçları 4 Ocak akşamı noter heyetinin de hazır bulunduğu çekiliş salonunda kamuoyuna duyuruldu. Geçtiğimiz 4 çekiliş boyunca devreden Sayısal Loto, 4 Ocak Cumartesi günü yine şanslı numaralarını belirledi. Milli Piyango İdaresinin geçtiğimiz 4 çekilişten kalan ikramiyeyi de üzerine kattığı yeni ikramiye tutarı ise 8 milyon lira civarında oldu. Peki, Sayısal Loto sonuçları kapsamında büyük ikramiye hangi rakamlara isabet etti? İşte, o bilgiler

SAYISAL LOTO 4 OCAK SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun 1284. çekiliş sonuçları açıklandı. Dağıtılacak olan ikramiye 12 milyon 448 bin 676 lira olarak açıklandı. Bu haftanın büyük ikramiye tutarı ise 8 milyon 865 bin 557 lira olarak açıklandı. Geçtiğimiz haftadan devreden tutar ise 6 milyon 476 bin 811 lira olarak açıklanmıştı.

İkramiye İstanbul Sarıyer'e isabet etti.

Kazandıran numaralar şu şekilde: 3,12,17,20,41,47

6 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 8.865.560,50 TL

5 bilen kişi sayısı : 168 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.690,00 TL

4 bilen kişi sayısı : 8.654 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 82,95 TL

3 bilen kişi sayısı : 155.865 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12,25 TL





SAYISAL OYUN BİLETLERİ İÇİN ÖNEMLİ UYARI

1- Sayısal oyunlarımıza ait biletlerinizi mutlaka İdaremizin ruhsatlı sayısal oyunlar bayilerinden alınız.

2- Seyyar veya yetkisiz kişilerden sayısal oyunlar biletlerini almayınız. Aksi halde ikramiye alamama sorunuyla karşılaşabilirsiniz.

3- İdaremizin ruhsatlı bayilerinin dışındaki kişilerden aldığınız sayısal oyunlar biletleri sahte ise ikramiye alma sırasında yasalar gereği zor durumda kalabilirsiniz.

Gerçek Sayısal Oyunlar Biletlerinde;

- Barkod çizgileri düzgün, belirgin ve aralıklıdır.

- Oynanan numaralar, kolon harfleri ve diğer bilgiler bilet üzerinde aşırı derecede kenarlara kaymamıştır.

SAYISAL LOTO DEVİRLERİ NASIL GERÇEKLEŞMİŞTİ?

*21.12.2019 tarihli 1281. çekilişine ait büyük ikramiye tutarı 1.867.760,94 TL, 25.12.2019 tarihli 1282. çekilişine ait büyük ikramiye tutarı 3.136.818,24 TL, 28.12.2019 tarihli 1283. çekilişine ait büyük ikramiye tutarı 5.122.952,37 TL devretmişti. 01.01.2020 tarihli 1284. çekilişine ait büyük ikramiye tutarı 6.476.811,92 TL yine devreden tutar olmuştu.