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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.08.2019 - 21:49, Son Güncelleme:

Sayısal Loto'da büyük ikramiye devretti! MPİ 28 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları

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Sayısal Loto'da büyük ikramiye devretti! MPİ 28 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Şans oyunu meraklılarının ilgiyle takip ettiği Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi tamamlandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen kura sonrası Sayısal Loto'da ikramiye kazandıran numaralar açıklandı. Sayısal Loto oyununun 1248. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 141 bin 588 lira 33 kuruş devretti. İşte, MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve ikramiye sorgulama ekranı.

1248. hafta heyecanının yaşandığı Sayısal Loto'nun 28 Ağustos 2019 tarihli çekilişleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleşti. Noter huzurunda MPİ'nin sitesinde yapılan canlı çekilişin ardından, bu hafta ikramiye kazandıran numaralar ilan edildi. Peki, Sayısal Loto'da hangi şanslı numaralar çıktı?  İşte, Sayısal Loto'da ikramiye kazandıran numaralar.

Sayısal Loto oyununun 1248. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 141 bin 588 lira 33 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 78 kişi 5 bin 856 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 3 bin 965 kişi 86 lira 45'er kuruş ve 3 bilen 72 bin 160 kişi ise 12 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 1 milyon 712 bin 381 lira 85 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 945 bin 510 lira 3 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 528 bin 513 lira kamuya aktarılacak.

28 AĞUSTOS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

MPİ tarafından saat 21:15'te çekilişi başlayan Sayısal Loto'nun 28 Ağustos tarihli çekilişinde şu numaralar ikramiye kazandırdı;

7-9-16-28-35-47

Sayısal Lotoda büyük ikramiye devretti MPİ 28 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları

SAYISAL LOTO MPİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 126 kişi 6 bin 203 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 6 bin 374 kişi 92 lira 45'er kuruş ve 3 bilen 119 bin 944 kişi ise 13'er lira ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 6 milyon 48 bin 336 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 619 bin 555 lira 19 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 904 bin 395 lira 68 kuruş kamuya aktarılacak.

 

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