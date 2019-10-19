Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta?
Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto oyunu hem çarşamba günleri hem de cumartesi günleri hafta iki kez çekilişi düzenlenen şans oyunu olarak dikkat çekiyor. Vatandaşlar bu akşamki çekiliş sonuçlarının saat kaçta açıklanacağını merak ediyorlar. Peki Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta yapılacak?
Sayısal Loto'nun son çekilişinde (16 Ekim Çarşamba) 6 bilen bir kişi 15.720.956,75 TL'nin sahibi olmuştu. Bu akşam düzenlenecek Sayısal Loto çekilişi saat 21:15'te başlayacak..
16 EKİM 2019 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresi tarafından Sayısal Loto'nun 1262'nci hafta çekilişleri gerçekleşti. 16 Ekim Sayısal Loto çekilişinde şu numaralar çıktı;
1-4-6-35-40-47
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