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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.08.2019 - 21:48, Son Güncelleme:

Sayısal Loto 4. devrini gerçekleştirdi! MPİ 7 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları

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Sayısal Loto 4. devrini gerçekleştirdi! MPİ 7 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Vatandaşların her hafta büyük heyecanla oynadığı Sayısal Loto'da ağustos ayının ikinci çekilişi gerçekleşti. Noter huzurunda düzenlenen MPİ canlı çekilişinin ardından, 1242. hafta Sayısal Loto çekiliş sonuçları erişime açıldı. Merakla beklenen Sayısal Loto oyununun 1242. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 522 bin 49 lira devretti. İşte, Milli Piyango 7 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları.

Her hafta çarşamba ve cumartesi günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi düzenlenen Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi tamamlandı. 1242'nci hafta heyecanının yaşandığı 7 Ağustos tarihli Sayısal Loto çekilişinin ardından, hangi numaraların ikramiye kazandırdığı merak konusu oldu. Peki, Sayısal Loto'da bu hafta hangi numaralar çıktı? İşte, Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı.

Sayısal Loto oyununun 1242. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 522 bin 49 lira devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 135 kişi 4 bin 436 lira, 4 bilen 5 bin 841 kişi 77 lira 65'şer kuruş ve 3 bilen 101 bin 564 kişi 11 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 2 milyon 245 bin 858 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 240 bin 269 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 693 bin 166 lira kamuya aktarılacak.

7 AĞUSTOS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

MPİ tarafından saat 21:45'te düzenlenen çekilişin ardından,  Sayısal Loto'nun 7 Ağustos tarihli 1242'nci hafta çekilişinde şu numaralar ikramiye kazandırdı;

11,16,24,33,38,49

Sayısal Loto 4. devrini gerçekleştirdi MPİ 7 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları

MPİ SAYISAL LOTO SONUÇ ÖĞRENME EKRANI

SAYISAL LOTO'DA GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 85 kişi 9 bin 354 lira 65'er kuruş, 4 bilen 5 bin 339 kişi 111 lira 70'şer kuruş ve 3 bilen 111 bin 152 kişi 14 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.  Çekilişte toplam 2 milyon 980 bin 985 lira 15 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 648 bin 25 lira 77 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 920 bin 58 lira 17 kuruş kamuya aktarılacak.

 

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