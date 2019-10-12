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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 12.10.2019 - 21:18, Son Güncelleme:

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı (12 Ekim)

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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı (12 Ekim)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1261. hafta çekilişi tamamlandı. İstanbul Beyoğlu'nda noter huzurunda yapılan çekilişin ardından, geçen hafta 10 milyon 972 bin TL devreden Sayısal Loto'da bu hafta çıkan şanslı numaralar ilan edildi. Peki, Sayısal Loto'da büyük ikramiye hangi numaralara çıktı? İşte, MPİ 12 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve ikramiye sorgulama ekranı.

Büyük ikramiyenin 11 milyona ulaştığı Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekilişi gerçekleşti. 1261'inci hafta heyecanının yaşandığı Sayısal Loto'nun 12 Ekim tarihli çekililiş sonuçları saat 21:15'te yapılan canlı çekiliş sonrası açıklandı. Zengin olma hayali kuran şans oyunu tutkunları, 6 haftadır devreden Sayısal Loto'nun cumartesi akşamı yapılan çekilişinde hangi numaraların çıktığını sorgulamaya başladı. İşte, Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanan Sayısal Loto'da çıkan şanslı numaralar....

12 EKİM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından Sayısal Loto'nun 1261. hafta çekilişleri noter huzurunda yapılan kura ile beraber tamamlandı. MPİ'nin İstanbul Beyoğlu'nda bulunan genel müdürlük binasında saat 21:15'te yapılan çekilişte, şu numaralar ikramiye kazandırdı;

5-6-21-27-37-46

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı (12 Ekim)

MPİ SAYISAL LOTO SORGULAMAK EKRANI

SAYISAL LOTO'DA BÜYÜK İKRAMİYE 11 MİLYONA YAKLAŞTI

Sayısal Loto oyununun 1260. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 10 milyon 972 bin 110 lira tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 125 kişi 5 bin 785 lira, 4 bilen 5 bin 847 kişi 93 lira ve 3 bilen 110 bin 130 kişi ise 13 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..

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