Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı (12 Ekim)
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1261. hafta çekilişi tamamlandı. İstanbul Beyoğlu'nda noter huzurunda yapılan çekilişin ardından, geçen hafta 10 milyon 972 bin TL devreden Sayısal Loto'da bu hafta çıkan şanslı numaralar ilan edildi. Peki, Sayısal Loto'da büyük ikramiye hangi numaralara çıktı? İşte, MPİ 12 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve ikramiye sorgulama ekranı.
Büyük ikramiyenin 11 milyona ulaştığı Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekilişi gerçekleşti. 1261'inci hafta heyecanının yaşandığı Sayısal Loto'nun 12 Ekim tarihli çekililiş sonuçları saat 21:15'te yapılan canlı çekiliş sonrası açıklandı. Zengin olma hayali kuran şans oyunu tutkunları, 6 haftadır devreden Sayısal Loto'nun cumartesi akşamı yapılan çekilişinde hangi numaraların çıktığını sorgulamaya başladı. İşte, Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanan Sayısal Loto'da çıkan şanslı numaralar....
12 EKİM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresi tarafından Sayısal Loto'nun 1261. hafta çekilişleri noter huzurunda yapılan kura ile beraber tamamlandı. MPİ'nin İstanbul Beyoğlu'nda bulunan genel müdürlük binasında saat 21:15'te yapılan çekilişte, şu numaralar ikramiye kazandırdı;
5-6-21-27-37-46
MPİ SAYISAL LOTO SORGULAMAK EKRANI
SAYISAL LOTO'DA BÜYÜK İKRAMİYE 11 MİLYONA YAKLAŞTI
Sayısal Loto oyununun 1260. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 10 milyon 972 bin 110 lira tutarındaki ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 125 kişi 5 bin 785 lira, 4 bilen 5 bin 847 kişi 93 lira ve 3 bilen 110 bin 130 kişi ise 13 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.
SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..
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