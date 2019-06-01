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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.06.2019 - 21:19, Son Güncelleme:

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı | MPİ 1 Haziran Sayısal Loto sonuç sorgulama

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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı | MPİ 1 Haziran Sayısal Loto sonuç sorgulama

Haftada iki kez çekilişi yapılan Sayısal Loto oyununun 1223'ncü hafta sonuçları açıklandı. Noter huzurunda düzenlenen çekilişle, Sayısal Loto'da ikramiye kazandıran haftanın şanslı numaraları belli oldu. Peki, Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) düzenlediği Sayısal Loto'nun 1 Haziran 2019 tarihli çekilişinde hangi şanslı numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, Sayısal Loto'da bu hafta ikramiye çıkan numaralar ve Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı.

Sayısal Loto'nun geçtiğimiz çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca, 4 milyon 24 bin 550 lira devretmişti. Peki, 1223. hafta heyecanının yaşandığı Sayısal Loto'nun 1 Haziran tarihli çekilişinde hangi talihli numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 1 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar.

1 HAZİRAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

MPİ tarafından İstanbul Beyoğlu'nda saat 21.15'te yapılan çekilişle Sayısal Loto'nun 1223'ncü hafta çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

1,9,22,27,39,40

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı | MPİ 1 Haziran Sayısal Loto sonuç sorgulama

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SAYISAL LOTO'NUN GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 142 kişi 3 bin 396'şar lira, 4 bilen 4 bin 759 kişi 76'şar lira ve 3 bilen 81 bin 181 kişi 11 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 1 milyon 807 bin 928 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 998 bin 129 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 558 bin 3 lira aktarıldı.

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