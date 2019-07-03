Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı | Milli Piyango 3 Temmuz Sayısal Loto sorgulama
Milyonlarca vatandaşın zengin olma umuduyla oynadığı Sayısal Loto'nun 3 Temmuz tarihli 1232. hafta çekilişleri tamamlandı. İstanbul Beyoğlu'nda noter huzurunda saat 21:45'te düzenlenen çekilişin ardından, bu hafta Sayısal Loto'da ikramiye kazandıran şanslı numaralar belli oldu. Peki, Sayısal Loto'da hangi numaralar çıktı? İşte, Milli Piyango 3 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve ikramiye sorgulama sayfası.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nce (MPİ) düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1232'nci hafta çekilişleri noter huzurunda gerçekleşti. Sayısal Loto'nun geçtiğimiz cumartesi yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti. Peki, bu hafta hangi numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, Sayısal Loto'nun 3 Temmuz tarihli çekilişinde ikramiye çıkan numaralar.
3 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞLERİ
Her hafta çarşamba ile cumartesi akşamı çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da bir haftalık bekleyiş sona erdi. MPİ tarafından düzenlenen Sayısal Loto'nun 1232'nci hafta çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;
13,15,17,29,38,39
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SAYISAL LOTO'NUN GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
sayısal Loto oyununun 1231. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 892 bin 280 lira 60 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 99 kişi 7 bin 463 lira 25'er kuruş, 4 bilen 6 bin 215 kişi 89 lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 116 bin 574 kişi 12 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte toplam 2 milyon 769 bin 765 lira 35 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 530 bin 767 lira 6 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 854 bin 866 lira 44 kuruş kamuya aktarılacak.
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