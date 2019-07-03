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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.07.2019 - 21:49, Son Güncelleme:

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı | Milli Piyango 3 Temmuz Sayısal Loto sorgulama

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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı | Milli Piyango 3 Temmuz Sayısal Loto sorgulama

Milyonlarca vatandaşın zengin olma umuduyla oynadığı Sayısal Loto'nun 3 Temmuz tarihli 1232. hafta çekilişleri tamamlandı. İstanbul Beyoğlu'nda noter huzurunda saat 21:45'te düzenlenen çekilişin ardından, bu hafta Sayısal Loto'da ikramiye kazandıran şanslı numaralar belli oldu. Peki, Sayısal Loto'da hangi numaralar çıktı? İşte, Milli Piyango 3 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve ikramiye sorgulama sayfası.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nce (MPİ) düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1232'nci hafta çekilişleri noter huzurunda gerçekleşti. Sayısal Loto'nun geçtiğimiz cumartesi yapılan çekilişinde  6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti. Peki, bu hafta hangi numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, Sayısal Loto'nun 3 Temmuz tarihli çekilişinde ikramiye çıkan numaralar.

3 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞLERİ

Her hafta çarşamba ile cumartesi akşamı çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da bir haftalık bekleyiş sona erdi. MPİ tarafından düzenlenen Sayısal Loto'nun 1232'nci hafta çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

13,15,17,29,38,39

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı | Milli Piyango 3 Temmuz Sayısal Loto sorgulama

SAYISAL LOTO İKRAMİYE SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO'NUN GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

sayısal Loto oyununun 1231. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 892 bin 280 lira 60 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 99 kişi 7 bin 463 lira 25'er kuruş, 4 bilen 6 bin 215 kişi 89 lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 116 bin 574 kişi 12 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 2 milyon 769 bin 765 lira 35 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 530 bin 767 lira 6 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 854 bin 866 lira 44 kuruş kamuya aktarılacak.

 

 

 

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