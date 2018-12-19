Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı... 19 Aralık Sayısal Loto Milli Piyango sorgulama ekranı
Sayısal Loto çekiliş sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişin ardından belli oldu. Her hafta çarşamba ve cumartesi akşamı büyük heyecan yaratmaya devam eden Sayısal Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 19 Aralık Sayısal Loto Milli Piyango sorgulama ekranı.
Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan şanslı rakamları belli oldu. Her hafta büyük umutlarla oynanan Sayısal Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi gerçekleşti. Peki, Sayısal Loto'da büyük ikramiyeyi kazanan çıktı mı? İşte, 19 Aralık Sayısal Loto Milli Piyango sorgulama ekranı.
Sayısal Loto'nun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 10 milyon 150 bin 452 lira 1 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 128 kişi 4 bin 544 lira 80'er kuruş, 4 bilen 5 bin 937 kişi 73 lira 55'er kuruş ve 3 bilen 111 bin 837 kişi 11 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte toplam 2 milyon 254 bin 199 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 443 bin 966 lira 41 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 807 bin 957 lira 11 kuruş kamuya aktarılacak.
4, 18, 22, 23, 35, 45
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Sayısal Loto'nun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 8 milyon 768 bin 844 lira 62 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 149 kişi 5 bin 687 lira, 4 bilen 8 bin 162 kişi 78 lira 70'er kuruş ve 3 bilen 157 bin 952 kişi 11 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte toplam 3 milyon 282 bin 467 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 2 milyon 106 bin 730 lira 37 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 176 bin 511 lira 96 kuruş kamuya aktarılacak.
SAYISAL LOTO HAKKINDA
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
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