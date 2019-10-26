Sayısal Loto 2. kez devretti! 26 Ekim MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama sayfası
Şans oyunu meraklılarının en çok ilgi gösterdiği Sayısal Loto oyununda, haftanın ikinci çekilişi gerçekleşti. Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi düzenlenen Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmayınca 3 milyon TL haftaya devretti. 2. kez devreden Sayısal Loto'da diğer numaraları tahmin eden vatandaşlar ikramiyelerine kavuştu. İşte, 26 Ekim 2019 Sayısal Loto çekilişinde çıkan şanlı numaralar.
26 Ekim Cumartesi akşamı Sayısal Loto oyununun 1265. hafta çekilişi MPİ tarafından noter huzurunda gerçekleşti. Canlı çekiliş sonrası, Sayısal Loto'da ikramiye kazandıran numaralar ilan edildi. 2. kez devrini gerçekleştiren Sayısal Loto oyununda, büyük ikramiye tutarı 3 milyon 427 TL olarak belirlendi. Peki, Sayısal Loto'da şanslı numaralar hangileri oldu? İşte, Sayısal Loto çekiliş sonuçları hakkında detaylı bilgiler.
SAYISAL LOTO'DA HANGİ NUMARALAR ÇIKTI?
Saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan Sayısal Loto'nun 1265'inci hafta çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. İşte, şanslı numaralar....
4-6-21-29-30-47
SAYISAL LOTO OYUNU 1265. HAFTA ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI
Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 427 bin 16 lira 44 kuruşluk ikramiye devretti
Sayısal Loto oyununun 1265'inci çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 427 bin 16 lira 44 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 118 kişi 7 bin 271 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 6 bin 813 kişi 95 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 130 bin 619 kişi ise 13 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.
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