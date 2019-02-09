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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.02.2019 - 21:23, Son Güncelleme:

Sayısal Loto 1191. hafta çekilişi tamamlandı | Milli Piyango Sayısal Loto sonuç sorgulama

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Sayısal Loto 1191. hafta çekilişi tamamlandı | Milli Piyango Sayısal Loto sonuç sorgulama

Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen şans oyunları içinde en çok rağbet görenlerden Sayısal Loto'da, bu haftanın ikinci ve son çekilişi tamamlandı. Milyoner olma hayali ile Sayısal Loto oynayan pek çok vatandaş, 1191. hafta çekilişin tamamlanmasının ardından bu haftanın kazanan şanslı numaralarını araştırmaya başladı. Peki, Sayısal Loto'da bu hafta hangi numaralar kazandı?

Her hafta çarşamba ve cumartesi akşamı yüz binlerce vatandaşın, dikkatle takip ettiği Sayısal Loto çekilişinin bin 191'incisi yapıldı. MPİ'nin Ankara'daki merkezinde noter huzurunda yapılan ve 'http://www.millipiyango.gov.tr' adresinden canlı yayınlanan çekilişin sonuçları merak ediliyor. İşte, Sayısal Loto çekilişi sonucu belirlenen 6 şanslı rakam ve Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

9 ŞUBAT 2019 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ

Her cumartesi akşamı olduğu gibi bu akşam da Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı vardı. Saat 21:15'te başlayan bin 191'inci çekiliş sonucu şanslı rakamlar şunlar oldu;

3 - 13 - 32 - 44 - 46 - 49 

Sayısal Loto 1191. hafta çekilişi tamamlandı | Milli Piyango Sayısal Loto sonuç sorgulama

ÇEKİLİŞ SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

BİR ÖNCEKİ ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?

Sayısal Loto oyununun bin 190'ıncı hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 797 bin 729 lira 10 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 78 kişi 4 bin 306 lira 80'er kuruş, 4 bilen 3 bin 878 kişi 65 lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 68 bin 97 kişi 10 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye kazanan kuponun Elazığ Merkez ilçeden yatırıldığı bildirildi. Çekilişte toplam 2 milyon 99 bin 282 lira 15 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 832 bin 995 lira 53 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 466 bin 507 lira 15 kuruş kamuya aktarılacak.

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