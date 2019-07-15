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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet Can PEÇE/ ARDEŞEN (Rize), (DHA)
15.07.2019 - 11:03, Son Güncelleme:

Sayı 231'e yükseldi... Komalık olanlar var!

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RİZE'nin Ardeşen ilçesi Armağan köyünde dün akşam yedikleri nişan yemeğinden sonra rahatsızlananların sayısı 231'e yükseldi. Davetliler, yedikleri tavuktan zehirlendiklerini söyledi.

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  • Rizede nişan yemeğinden sonra rahatsızlananların sayısı 231e çıktı
  • Rizede nişan yemeğinden sonra rahatsızlananların sayısı 231e çıktı
  • Rizede nişan yemeğinden sonra rahatsızlananların sayısı 231e çıktı
  • Rizede nişan yemeğinden sonra rahatsızlananların sayısı 231e çıktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Ardeşen ilçesine bağlı Armağan köyünde yapılan nişanda, dün akşam saatlerindeki misafirlere tavuk, pilav ve yaprak sarma ikram edildi. Düğün sırasında bazı kişiler mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı. Şikayetleri devam edenler, özel araçlar ve çağrılan ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Gıda zehirlenmesi teşhisiyle gece boyu hastaneye 231 kişi başvurdu. Hastanenin acil servisinde yaşanan yoğunluk nedeniyle gıda zehirlenmesi yaşayan çok sayıda kişi, Çayeli ve Rize'deki hastanelere yönlendirildi.

Gece boyu tedavileri yapılanlar, sabaha karşı taburcu edildi. 8 kişinin tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi.

Ardeşen ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri düğündeki yemekten incelenmek üzere numune aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'YEMEKTEN 30 DAKİKA SONRA HERKES FENALAŞTI'

Hastanede tedavisi süren Makbule Ayvaz, "Nişan için köye gittik. Törene geçmeden yemeğe oturduk. Yemeği yedikten yarım saat sonra herkes fenalaştı. Ben ve çocuğum kusmaya başladık. Sonra herkes aynı şikayeti gösterdi. Ambulanslar peş peşe geldi. Tavukları eve getirdikleri zaman dondurucuya koymuşlar. Tavuklar dondurucudan çıktıktan sonra tekrar dondurucuya koymuşlar. Ben de yemekten yedim, kusmaya başladım" dedi.

Elif Ayvaz da, "Ablam bana tavuklu pilav yedirdikten sonra kustuk. Dengemi kaybettim, merdivenlerden düştüm" diye konuştu.

Oğuzhan Dereci ise, "Sarma, tatlı, tavuklu pilav vardı. Tavuklu pilavda farklı tat fark ettim. Yemekten fazla yiyenler komalık oldu" dedi.

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