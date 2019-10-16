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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail SAYMAZ- DHA
Haber Giriş: 16.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Savunmaya bak! Torbada satır belimde bıçak

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
Savunmaya bak! Torbada satır belimde bıçak

Eskişehir’de boşandığı eşini sokak ortasında satırla başına vurarak ağır şekilde yaralayan Yalçın Özalpay “Eşim beni aldatıyordu” bahanesine sığındı. Saldırgan Özalpay’a eşi ve eşinin ailesine yönelik yaralama, hakaret ve tehdit suçlarından 12 dava açıldığı ortaya çıktı.

Eskişehir’de iki çocuk annesi A.T.A. (45), 12 Ekim’de boşandığı Yalçın Özalpay’ın (52) satırlı ve bıçaklı saldırısına uğramıştı. Yüzü ve kafasından yaralanan A.T.A. hastanede yaşam savaşı verirken Özalpay cezaevine gönderildi. Özalpay, eşi ile 25 yıldır evli olduğunu ve iki çocuklarının bulunduğunu söyledi. İki yıl öncesine kadar ev hanımı olan eşinin, bütün itirazlarına rağmen evlere temizliğe gitmeye çalışmaya başladığını ve bu süreçte başka biriyle ilişkisi olduğunu iddia eden Özalpay şunları söyledi: 

Savunmaya bak Torbada satır belimde bıçak

‘SÜREKLİ TAŞIRIM’

“Kendisini affetmemi istedi. Affetmedim. O da geçen yıl caddenin karşı tarafında ev tutup babası ve kardeşiyle yaşamaya başladı.”
Eşiyle Atatürk Bulvarı’nda karşılaştığını savunan Özalpay, “Eşimle ilişkisi bulunan F.U. ve eşimin kardeşi T.A. beni tehdit ettiği için yanımda demir satır ve bıçak taşıyordum. Bıçağım belimde, satır elimdeki torbadaydı. Bıçak ve satırı sürekli taşırım” iddiasında bulundu.

‘TESADÜFEN KARŞILAŞTIK’

“Eşinizin o saatte bulvardan geçeceğini biliyor muydunuz? Tesadüfen mi karşılaştınız?” sorusu üzerine Özalpay, şöyle devam etti: “Oradan geçeceğini bilmiyordum. Tesadüfen karşılaştık. Eşimle tartışmaya başladık. Satırı çıkarıp eşime vurmaya başladım. Gerisini hatırlamıyorum.” A.T.A.’nın şikâyeti üzerine Özyalçın’a yaralama, tehdit, hakaret, mala zarar verme, kişilerin huzur ve sükununu bozma ile eve yaklaşmama cezasını ihlal suçlarından 12 dava açıldığı anlaşıldı. A.T.A.’nın kardeşi ve babasına yönelik hakaret ve tehditten de yargılandığı belirlendi. Özalpay’ın bir davada 3 bin TL ceza aldığı tespit edildi. İki dosyada ise takipsizlik kararı verildi.

MAHALLELİ DÖVMÜŞTÜ

Olayı gören mahalleli Yalçın Özalpay’a saldırmıştı. Özalpay tedavisinin ardından ifadesi alınarak adliyeye tekerlekli sandalye ile sevk edildi. Önceki suçlamalardan 12 ayrı davası olan Özalpay çıkarıldığı mahkemece bu kez ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı. Avukat Pınar Çelik Arpacı, İstanbul Sözleşmesi’ne aykırı şekilde her şikâyetten sonra savcılığın Özalpay ve A.T.A.’yı uzlaştırmacıya yolladığını belirterek şöyle devam etti: “Uzlaşma, dava açılma sürecini geciktiriyor. Kadınlar şiddet uygulayandan korkarak uzlaşıyor. A.T.A.’nın dosyaları uzlaşmaya gönderilmiş. Bu saldırı göz göre yaşanmıştır.”

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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