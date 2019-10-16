Savunmaya bak! Torbada satır belimde bıçak
Eskişehir’de boşandığı eşini sokak ortasında satırla başına vurarak ağır şekilde yaralayan Yalçın Özalpay “Eşim beni aldatıyordu” bahanesine sığındı. Saldırgan Özalpay’a eşi ve eşinin ailesine yönelik yaralama, hakaret ve tehdit suçlarından 12 dava açıldığı ortaya çıktı.
Eskişehir’de iki çocuk annesi A.T.A. (45), 12 Ekim’de boşandığı Yalçın Özalpay’ın (52) satırlı ve bıçaklı saldırısına uğramıştı. Yüzü ve kafasından yaralanan A.T.A. hastanede yaşam savaşı verirken Özalpay cezaevine gönderildi. Özalpay, eşi ile 25 yıldır evli olduğunu ve iki çocuklarının bulunduğunu söyledi. İki yıl öncesine kadar ev hanımı olan eşinin, bütün itirazlarına rağmen evlere temizliğe gitmeye çalışmaya başladığını ve bu süreçte başka biriyle ilişkisi olduğunu iddia eden Özalpay şunları söyledi:
‘SÜREKLİ TAŞIRIM’
“Kendisini affetmemi istedi. Affetmedim. O da geçen yıl caddenin karşı tarafında ev tutup babası ve kardeşiyle yaşamaya başladı.”
Eşiyle Atatürk Bulvarı’nda karşılaştığını savunan Özalpay, “Eşimle ilişkisi bulunan F.U. ve eşimin kardeşi T.A. beni tehdit ettiği için yanımda demir satır ve bıçak taşıyordum. Bıçağım belimde, satır elimdeki torbadaydı. Bıçak ve satırı sürekli taşırım” iddiasında bulundu.
‘TESADÜFEN KARŞILAŞTIK’
“Eşinizin o saatte bulvardan geçeceğini biliyor muydunuz? Tesadüfen mi karşılaştınız?” sorusu üzerine Özalpay, şöyle devam etti: “Oradan geçeceğini bilmiyordum. Tesadüfen karşılaştık. Eşimle tartışmaya başladık. Satırı çıkarıp eşime vurmaya başladım. Gerisini hatırlamıyorum.” A.T.A.’nın şikâyeti üzerine Özyalçın’a yaralama, tehdit, hakaret, mala zarar verme, kişilerin huzur ve sükununu bozma ile eve yaklaşmama cezasını ihlal suçlarından 12 dava açıldığı anlaşıldı. A.T.A.’nın kardeşi ve babasına yönelik hakaret ve tehditten de yargılandığı belirlendi. Özalpay’ın bir davada 3 bin TL ceza aldığı tespit edildi. İki dosyada ise takipsizlik kararı verildi.
MAHALLELİ DÖVMÜŞTÜ
Olayı gören mahalleli Yalçın Özalpay’a saldırmıştı. Özalpay tedavisinin ardından ifadesi alınarak adliyeye tekerlekli sandalye ile sevk edildi. Önceki suçlamalardan 12 ayrı davası olan Özalpay çıkarıldığı mahkemece bu kez ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı. Avukat Pınar Çelik Arpacı, İstanbul Sözleşmesi’ne aykırı şekilde her şikâyetten sonra savcılığın Özalpay ve A.T.A.’yı uzlaştırmacıya yolladığını belirterek şöyle devam etti: “Uzlaşma, dava açılma sürecini geciktiriyor. Kadınlar şiddet uygulayandan korkarak uzlaşıyor. A.T.A.’nın dosyaları uzlaşmaya gönderilmiş. Bu saldırı göz göre yaşanmıştır.”
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