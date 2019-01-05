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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ayşegül USTA/İSTANBUL
05.01.2019 - 12:46, Son Güncelleme:

Savcısı değişti otizm soruşturması 3’üncü yılına girdi

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Savcısı değişti otizm soruşturması 3’üncü yılına girdi

Kadriye Koç, Ali Gödekoğlu, Zehra Sürücü, hayata daha iyi hazırlayabilmeleri için Sarıyer’deki spor ve eğitim merkezine gönderdikleri otizimli çocuklarına şiddet uygulandığını ileri 2015’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundular.

Soruşturma sürerken şikayetçi oldukları kurum kapandı. 3 yıl sonra yeniden ifade veren ailelerin avukatlığını oğlu otizmli olan İstanbul Otizmliler Derneği Başkanı avukat Sedef Erken yaptı. Avukatı Sedef Erken 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından yapılan savcı değişikliği nedeniyle soruşturma sürecinin uzadığını söyledi.

YATILI VERİLDİĞİ MERKEZDE KOLU SAKAT KALDI

Otizmli çocukları olan ailelerin dramı savcılık dosyasında yer alan ifadelerine yansıdı. 4 yaşından itibaren resim yapan sergiler açan 20 yaşındaki otizmli Barış Gödekoğlu, annesinin kanser olması babasının da başka yerde görev yapması nedeniyle zorunlu olarak Sarıyer’deki spor ve yaşam merkezine yatılı olarak verildi. Bisikletten düşerek kolu kırılan Barış Gödekoğlu’nun yüzde 17 oranında sakat kalması üzerine Ali Gödekoğlu, kurum hakkında 2015’de savcılığa suç duyurusunda bulundu. 3 yıldır devam eden soruşturma kapsamında ikinci kez ifade veren  Ali Gödekoğlu, “Gerekli önlemler alınmadan bisiklete bindirilen Barış düşmüş ve kolunu kırmış. Barış’ın yaralanmasına sebep olan kişilerden şikayetçiyim” dedi.

“VÜCUDUNDA MORLUKLAR VARDI”

Barış Gödekoğlu ile aynı spor ve yaşam merkezine giden Ahmet Sürücü’nün ailesi de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdi. Zehra Sürücü oğlunun spor ve yaşam merkezinde yaşadıklarını savcılık ifadesinde şöyle anlattı: “2014’de bir gün oğlumu okuldan almaya gittiğimde oğlumu banyo havlularına sarılmış, her yerine buz konulmuş, vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar ve yüzü gözü mor şekilde gördüm. Kurum yetkilisi Erbil Ç. merdivenden düştüğünü söyledi. Kamera görüntülerini ‘Bir annenin yüreği buna dayanmaz’ diyerek vermediler. Neler olup bittiğini görmek hem de gözlemlemek amacıyla 10 gün boyunca burada çalıştım. Ben oradayken bile çocuğumun azarlandığını, spordan yüzü gözü mor döndüğünü gördüm. Annesinin rahatsız olduğu ve bu nedenle kuruma getirildiği söylenen Barış isimli çocuğun da fizik tedavi adı altında Mehmet Ö. İsimli hoca tarafından zorla kolunun açılmaya çalışıldığını, bu sürede Barış’ın sürekli bağırdığını, acı çektiğini, yine Erbil Ç.’nin Barış’ı merdivenlerden askı ile asarak kendince tedavi ettiğini söyleyip acı çektirdiğini gördüm.”

“ÇOCUĞUM KULAĞINI KAYBEDEBİLİRDİ”

Nisan 2010’da “Farklı bir otizm hikayesi” başlığı ile Hürriyet gazetesinde haber olan ve 2015’de kaldığı bakımevinde hayatını kaybeden Mustafa Recep Koç’un annesi de spor ve yaşam merkezinden şikayetçi.  Oğlunu 2013’de bir kaç aylığına İstanbul Otizm Spor ve Yaşam Merkezi’ne verdiğini belirten Kadriye Koç, şunları söyledi: “Aylık 5 bin TL ödediğimiz bu merkezde çocuğumun kulağını yürüyüş bandına kaptırmışlar defalarca ameliyat oldu ve kaybetme tehlikesi yaşadık. Öyle kafamıza göre aniden çocuğumuzu görmeye gidemiyorduk. O gün gördüğümde çocuğumun kulağının kızardığını gördüm. Kendilerine sorduğumda, Selçuk, yürüyüş bandında yaralandığını söyledi, Erbil ise ‘hayır öyle bir şey yok çarptı. Zaten kulağın orası acımaz korkmayın’ dedi. Israrımla doktora götürdüler ama geç kalındığı için defalarca ameliyat edildi. Önemli hiçbir şeyi yok denilen bu yaralanma sebebiyle çocuğumun kulağını kaybetmesine neden olacaklardı.”

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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