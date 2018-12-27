Savcılıktan ByLock pardonu
FETÖ üyeliği suçlamasıyla hakkında dava açılan Özel Akıllı Okulları sahibi İdris Yurteri’nin tutuklama gerekçelerinden biri de ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıydı. İdris Yurteri, söz konusu telefonun kendisi adına kayıtlı olduğunu, ikizi Mehmet’in kullandığını söyledi ancak sonuç değişmedi.
‘AŞKIM’ MESAJI DELİL
Yargılama başlayınca Yurteri’nin avukatı Gizay Dulkadir, İdris Yurteri’nin gözaltına alındığı 7 Ağustos’ta ikiz kardeşi olan ve ByLock yüklü hattı kullanan Mustafa Yurteri’nin yurtdışına kaçtığına ilişkin kayıtları mahkemeye sundu. Ayrıca, İdris Yurteri’nin kullandığı telefon numarasına eşi tarafından gönderilen “Aşkım ne oldu, hemen yaz” dediği geçmiş tarihli WhatsApp mesajlarını da mahkemeye iletti. Ankara Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu da mahkemeye gönderdiği yanıtta, ByLock yüklü telefonun gerçek kullanıcısının Mustafa Yurteri olduğu bildirildi. İdris Yurteri, 8 Ocak’ta duruşmaya çıkacak.
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