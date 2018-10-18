Savcılık FETÖ’nün futbol yapılanmasını inceliyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma bürosunca ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün futbol yapılanması’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bazı futbolcuların emniyete ifadelerine başvurulmuştu.
Bu ifadelerde adı geçen futbolcular hakkındaki iddiaları da incelemeye alan savcılığın, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Okan Buruk, Bülent Korkmaz hakkında ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte isteyerek yardım etmek’ suçundan soruşturma başlattığı ortaya çıktı. Soruşturma sonunda savcılık ya iddianame düzenleyecek ya da dava açılmasına yer olmadığına karar verecek. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, iddialarla ilgili “Ben bu konuda çok rahatım. İsteyen istediği şekilde araştırabilir, sorabilir” dedi.
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