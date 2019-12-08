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Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR (DHA)
08.12.2019 - 15:25, Son Güncelleme:

Savcı, evde bayılan yakını için itfaiye merdiveniyle balkona çıkıp camı kırdı

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Savcı, evde bayılan yakını için itfaiye merdiveniyle balkona çıkıp camı kırdı

Diyarbakır'da Nurten Ay (80), oturduğu binanın 3'üncü katındaki evinde düşüp bayıldı. Mardin'de görevli Cumhuriyet Savcısı Ekrem Yıldız, itfaiye merdiveniyle çıktığı balkonda camı kırıp eve girerek yakını Ay'ı kurtardı.

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  • Evde bayılan yakını için itfaiye merdiveniyle balkona çıkıp camı kırdı
  • Evde bayılan yakını için itfaiye merdiveniyle balkona çıkıp camı kırdı
  • Evde bayılan yakını için itfaiye merdiveniyle balkona çıkıp camı kırdı
  • Evde bayılan yakını için itfaiye merdiveniyle balkona çıkıp camı kırdı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesinin Ofis semtinde meydana geldi. Apartmanın 3'üncü katındaki evinde yalnız yaşayan Nurten Ay, yataktan düşerek baygınlık geçirdi. Yakınlarının Ay'a ulaşamaması üzerine sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verildi.

İhbarla gelen ekipler, eve girmek için hazırlık yaparken bu sırada Diyarbakır'da akraba ziyaretinde olan Mardin'de görevli Cumhuriyet Savcısı Ekrem Yıldız da olay yerine geldi.

Yakınından haber alamadığı için binanın önündeki itfaiyenin merdiveniyle balkona çıkan Yıldız, demir çubukla camı kırmak için çaba sarf etti.

Yıldız, birkaç dakikalık uğraşın ardından balkonun camını kırarak eve girdi. Savcı Yıldız, balkon camını kırmaya çalışırken, aşağıda toplananlar da merakla izledi. Kapıyı açan Yıldız, hazır bulunan sağlık ekiplerini de içeri aldı. Evde baygın bulunan Nurten Ay’a sağlık ekipleri, müdahale etti. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Savcı Ekrem Yılmaz, yakınının durumundan endişelendiği için bir an önce ona ulaşmak amacıyla itfaiye aracıyla çıkıp, eve girdiğini söyledi.

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