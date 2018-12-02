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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Savcı:‘Danıştay saldırısı bir terör saldırısıdır’

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Savcı:‘Danıştay saldırısı bir terör saldırısıdır’

YARGITAY’ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan Ergenekon davasında duruşma savcısının önceki gün açıkladığı mütalaada, Danıştay saldırısının, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, anayasal düzenine ve yargı sistemine doğrudan yapılan bir terör saldırısı olduğu’ belirtildi.

Mütalaada özetle şu değerlendirmeler yer aldı:

ÖRGÜT LİDERİ ARSLAN

- “Türban örtüsü ile ilgili Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan karikatür ile Danıştay 2. Dairesi’nce verilen türban kararını esas alan sanıklar bir araya gelerek böyle bir oluşum meydana getirmişlerdir. Bu oluşum, türban örtüsü ile ilgili baskı, şiddet ve tehdit içeren silahlı terör örgütüdür. Cumhuriyet gazetesine elbombası atılması ve Danıştay saldırısı eylemlerinin gerçekleştirilme tarzları itibarıyla profesyonel olmadığı, birçok ‘acemilik’ barındırdığı örgütün yapılanma şekliyle üyeleri arasındaki bağın ‘gevşek’ olduğu anlaşılmaktadır. Eylemlerin, kabul edilmiş bir terör örgütü talimatıyla ya da bilgisi dahilinde işlendiğine dair delil yoktur.

- Alparslan Arslan’ın liderliğindeki örgütün toplumu ayrıştıracak  eylemler için bir araya geldikleri, Süleyman Esen, Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu, İsmail Sağır, Tekin Irşi’nin örgüt üyesi oldukları; Osman Yıldırım’ın, Arslan’dan sonra geldiği anlaşılmaktadır. 

ECEVİT’İN HASTALIĞI

- 57.  Hükümet’in Başbakanı Bülent Ecevit’in hastalığı ve DSP-MHP-ANAP koalisyonunun dağılması sürecinde, adli tıp raporu doğrultusunda yanlış tedavi uygulandığının, bu yanlış tedavinin de Ergenekon terör örgütünün amaçları doğrultusunda yapıldığının kabulüne imkân bulunmamaktadır.

- (NATO tesislerine saldırı hazırlığı, Yaşar Büyükanıt’a eylem hazırlığı, Orhan Pamuk’a saldırı hazırlığının aralarında olduğu 12 eylem planı) Aramada ele geçirildiği belirtilen kroki ve belgelerin kaos ortamı oluşturarak darbeye zemin hazırlamak için Türk-Kürt, Alevi-Sünni çatışması ile kitlesel eylemler planlandığı şeklinde değerlendirilebilmesi için illiyet bağının bulunmadığı değerlendirilmiştir.”

SAYILARLA ERGENEKON

- Toplam 6 bin 533 sayfa tutan 23 iddianameyle açılan davalar birleştirildi.

- İlk yargılama kapatılan İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 20 Ekim 2008’de başladı. Birleşen dosyalarla birlikte 620 oturum yapıldı.

- 275 sanık yargılandı.

- 157 tanık dinlendi.

- Gerekçeli karar 16 bin 798 sayfadan oluştu.

- Temyiz incelemesi için Yargıtay’a 3 bin 868 klasör, 11 çuval, içerisinde 208 kitabın olduğu 4 karton kutu ve 92 cilt iddianameden oluşan dosya teslim edildi.

Yargılama birleşen dosyalarla birlikte yaklaşık 5 yıl sürdü.

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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