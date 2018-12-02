Savcı:‘Danıştay saldırısı bir terör saldırısıdır’
YARGITAY’ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan Ergenekon davasında duruşma savcısının önceki gün açıkladığı mütalaada, Danıştay saldırısının, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, anayasal düzenine ve yargı sistemine doğrudan yapılan bir terör saldırısı olduğu’ belirtildi.
Mütalaada özetle şu değerlendirmeler yer aldı:
ÖRGÜT LİDERİ ARSLAN
- “Türban örtüsü ile ilgili Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan karikatür ile Danıştay 2. Dairesi’nce verilen türban kararını esas alan sanıklar bir araya gelerek böyle bir oluşum meydana getirmişlerdir. Bu oluşum, türban örtüsü ile ilgili baskı, şiddet ve tehdit içeren silahlı terör örgütüdür. Cumhuriyet gazetesine elbombası atılması ve Danıştay saldırısı eylemlerinin gerçekleştirilme tarzları itibarıyla profesyonel olmadığı, birçok ‘acemilik’ barındırdığı örgütün yapılanma şekliyle üyeleri arasındaki bağın ‘gevşek’ olduğu anlaşılmaktadır. Eylemlerin, kabul edilmiş bir terör örgütü talimatıyla ya da bilgisi dahilinde işlendiğine dair delil yoktur.
- Alparslan Arslan’ın liderliğindeki örgütün toplumu ayrıştıracak eylemler için bir araya geldikleri, Süleyman Esen, Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu, İsmail Sağır, Tekin Irşi’nin örgüt üyesi oldukları; Osman Yıldırım’ın, Arslan’dan sonra geldiği anlaşılmaktadır.
ECEVİT’İN HASTALIĞI
- 57. Hükümet’in Başbakanı Bülent Ecevit’in hastalığı ve DSP-MHP-ANAP koalisyonunun dağılması sürecinde, adli tıp raporu doğrultusunda yanlış tedavi uygulandığının, bu yanlış tedavinin de Ergenekon terör örgütünün amaçları doğrultusunda yapıldığının kabulüne imkân bulunmamaktadır.
- (NATO tesislerine saldırı hazırlığı, Yaşar Büyükanıt’a eylem hazırlığı, Orhan Pamuk’a saldırı hazırlığının aralarında olduğu 12 eylem planı) Aramada ele geçirildiği belirtilen kroki ve belgelerin kaos ortamı oluşturarak darbeye zemin hazırlamak için Türk-Kürt, Alevi-Sünni çatışması ile kitlesel eylemler planlandığı şeklinde değerlendirilebilmesi için illiyet bağının bulunmadığı değerlendirilmiştir.”
SAYILARLA ERGENEKON
- Toplam 6 bin 533 sayfa tutan 23 iddianameyle açılan davalar birleştirildi.
- İlk yargılama kapatılan İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 20 Ekim 2008’de başladı. Birleşen dosyalarla birlikte 620 oturum yapıldı.
- 275 sanık yargılandı.
- 157 tanık dinlendi.
- Gerekçeli karar 16 bin 798 sayfadan oluştu.
- Temyiz incelemesi için Yargıtay’a 3 bin 868 klasör, 11 çuval, içerisinde 208 kitabın olduğu 4 karton kutu ve 92 cilt iddianameden oluşan dosya teslim edildi.
- Yargılama birleşen dosyalarla birlikte yaklaşık 5 yıl sürdü.
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