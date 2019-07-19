Savcı 4-17 yıl hapsini istedi
SOSYAL medyadaki paylaşımları nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek , terör örgütü propagandası yapmak’tan ikinci duruşmaya çıkan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu için savcı 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapis cezası istedi.
İstanbul 37’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada 50’nin üzerinde avukatın savunduğu Kaftancıoğlu, söylemlerinin tamamının ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek “7 yıl önce yazdıklarım suç kabul edilmezken bugün ‘suç’ olarak değerlendiriliyor” dedi. Mahkeme Kaftancıoğlu’nun son savunması için süre vererek duruşmayı eylül ayına erteledi.
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