Savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var
Nevşehir'de, otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Saadet A. yönetimindeki 50 FC 392 plakalı otomobil, Nevşehir-Derinkuyu Karayolu'nun Güvercinlik köyü kavşağında, Sinan Y'nin kullandığı 50 AJ 760 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
TEDAVİYE ALINDILAR
Otomobil sürücüsü Saadet A'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Sinan Y. ve beraberindeki Birsel Y, Hiranur Y. ile otomobildeki Abdullah B. kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan karayolu, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Yaralılardan Birsel Y'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
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