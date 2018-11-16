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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İSTANBUL (İHA)
16.11.2018 - 10:06, Son Güncelleme:

Şaşırtan kahramanlık! Pompalı tüfeğin üzerine atladı…

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Esenyurt’ta bir kuyumcu, pompalı tüfekle dükkanını soymaya gelen iki soyguncunun üzerine atlayarak soygunu engelledi.

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  • Pompalı tüfekli soyguncuların üzerine atlayan kahraman kuyumcu kamerada
  • Pompalı tüfekli soyguncuların üzerine atlayan kahraman kuyumcu kamerada
  • Pompalı tüfekli soyguncuların üzerine atlayan kahraman kuyumcu kamerada
  • Pompalı tüfekli soyguncuların üzerine atlayan kahraman kuyumcu kamerada
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kahraman kuyumcu darp edilmesine rağmen yakaladığı soyguncuyu polise teslim etti. Polis ekipleri ise kaçan diğer soyguncuyu yakalamak için çalışma başlatırken,yaşanan o dehşet anları kameraya yansıdı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Esenyurt'ta bir kuyumcu dükkanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisindeki kuyumcuyu gün boyu takip eden şüpheliler akşam saatlerinde havanın kararmasıyla yüzlerine maske takıp ellerindeki pompalı tüfekle kuyumcuya girdi. Soyguncular kuyumcunun üzerine doğrulttukları pompalı tüfeği bir an olsun indirmeyerek altınları almak istedi.

KUYUMCU KONUŞARAK SOYGUNCULARI İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Pompalı tüfekli soyguncuları gören kuyumcu neye uğradığını şaşırırken, ellerini yukarıya kaldırarak soyguncularla konuşmaya çalıştı. Dükkan içerisindeki tezgahın arkasından konuşarak önüne geçen kahraman kuyumcu soygunculardan kurtulmak için uzun süre uğraştı.

KAHRAMAN KUYUMCU POMPALI TÜFEĞİN ÜZERİNE ATLAYARAK SOYGUNU ENGELLEDİ

Kahraman kuyumcu konuşarak elleri havada bir şekilde soyguncuların üzerine doğru yürümeye devam etti. İkna çalışmaları sırasında soyguncuların bir anlık dalgınlığından faydalanan kuyumcu canını hiçe sayarak pompalı tüfeğin üzerine atladı. Soyguncularla uzun süre boğuşan kuyumcu dükkanın dışına doğru çıkartarak soygunu engelledi. Bu sırada esnaf da kuyumcunun yardımına yetişti. Bir esnaf soygunculara tabure fırlatarak şahısları yakalamaya çalıştı.

YAKALADIĞI SOYGUNCUYU POLİS TESLİM ETTİ

Kahraman kuyumcunun elinden kurtulamayacaklarını anlayan soyguncular iş yeri dışında kuyumcuyu darp ederek olay yerinden kaçmaya çalıştı. Darp edilmesine rağmen kahraman kuyumcu yaka paça yakaladığı soyguncunun birini bırakmayarak polisin gelmesini beklerken, diğer soyguncu ise kayıplara karıştı. Yaşanan olay sonrası kuyumcunun yardımına gelen vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler kuyumcunun yakaladığı soyguncuyu gözaltına alırken, kaçan şüpheli yakalamak için çalışma başlattı.

KUYUMCUNUN POMPALI TÜFEKLİ SOYGUNCULARI ALT ETTİĞİ ANLAR KAMERADA

Kahraman kuyumcunun pompalı tüfeğin üzerine atlayarak soygunu engellediği o dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, soyguncuların iş yerine girerek pompalı tüfeği kuyumcuya doğrulttuğu, sonrasında ise kuyumcunun üzerine yürüyerek pompalı tüfeğin üzerine atladığı sonrasında ise kuyumcu ve soyguncular arasında boğuşma yaşandığı görülüyor.Bu sırada dışarıda bekleyen esnaf da şahıslara tabure fırlatıyor.

Öte yandan kuyumcunun seslerini duyduktan sonra kapıdaki tabure ile soyguncuların üzerine atlayan erkek kuaförü Vedat Doğanay ise o anları anlatarak, "Kuyumcuyu soymaya çalıştı iki şüpheli hırsız. Kaçmaya çalıştılar birini yakaladı polis. Biz komşumuz olduğu için biz seslerden sonra dışarı çıktık. Sonradan duyduk ki uğraşmışlar içeride. Biz dışarı çıkınca ilk elime gelen tabure ile yardımcı olmaya çalıştım bir anlık refleks oldu. Biri kaçtı yakalayamadık ama diğerini yakaladık. Sonra polisler geldi onu aldı götürdü" dedi.

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